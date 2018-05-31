В Перу изъяли более тонны кокаина с фотографиями наркобаронов

В одном из портов Перу в контейнере с замороженной рыбой полиция нашла более тонны кокаина.

Стражи порядка очень удивились, увидев на пакетах с порошком фотографии двух известных наркобаронов - колумбийца Пабло Эскобара, убитого 25 лет назад, и его мексиканского коллеги Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка, находящегося сейчас в американской тюрьме. Груз собирались отправить в Испанию, пишет РИА Новости.

По мнению полиции, фотографии наркобаронов использовались злоумышленниками для того, чтобы убедить покупателей в "чистоте" продукта.