В Пхеньяне стартовала встреча глав МИД РФ и КНДР

Министры иностранных дел России и Северной Кореи Сергей Лавров и Ли Ён Хо начали переговоры в здании Верховного народного собрания в Пхеньяне. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава российского дипведомства прибыл в КНДР для обсуждения ситуации на Корейском полуострове. Ожидается, что министры обсудят также и двухстороннюю тематику.

Ранее специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с послом КНДР в Москве Ким Хен Чжуном ситуацию на Корейском полуострове.