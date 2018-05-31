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31.05.2018 00:00
Рубрика: Общество

Как сдать ЕГЭ на 100 баллов

Текст: Ирина Ивойлова
Российская газета - Неделя №7580 (117)
В России началась основная волна ЕГЭ-2018, на которую записалась 731 тысяча человек. Первые экзамены - география, информатика и математика базового уровня - прошли в штатном режиме. По данным Рособрнадзора, с ЕГЭ по географии и информатике удалили за мобильники и шпаргалки всего 9 выпускников.

С 1 по 7 июня выпускники будут сдавать профильную математику, химию, историю и русский язык, 9 и 13 июня - иностранные языки, 14 июня - обществознание, 18 июня - биологию, иностранные языки, 20 июня - литературу, физику. Затем предусмотрены резервные дни для тех, кто не смог сдать экзамен в положенное время или получил по обязательным предметам неуд.

Самый популярный предмет на ЕГЭ - обществознание

Самый популярный экзамен - обществознание. Ученики наивно думают, что сдать ЕГЭ легко (ни формул, ни дат зубрить не надо), но этот экзамен не так-то прост, как кажется.

Советы экспертов Федерального института педагогических измерений

Математика

В ЕГЭ есть задания по элементарной арифметике, алгебре, геометрии, вероятности и статистике, началам анализа. В том числе такие, где условие уже сформулировано - "решите уравнение" и на применение математики в реальной жизни. Например, на выбор оптимального тарифа сотовой связи или на вычисление выплат по кредиту.

Фото: depositphotos.com
В ЕГЭ по физике и химии появится практическая часть

Первым делом надо попробовать решить задачи, с которыми вы справляетесь хорошо, перепроверить их и только после этого приступить к более сложным заданиям. Что дается выпускникам труднее всего? Стереометрия. Разработчики материалов ЕГЭ говорят, что не следует бояться последнего, одного из самых сложных заданий, стоит попробовать решить хотя бы 1-2 пункта. Если в задаче получился нереальный ответ: "полтора инженера", "оплата за электроэнергию 200 тысяч рублей в месяц", это сигнал еще раз прорешать задачу.

Обществознание

В ЕГЭ обязательно будут задания, которые проверяют знание органов госвласти и федеративного устройства России, основ конституционного строя России, прав и свобод человека и гражданина. Выпускники должны написать мини-сочинение по одной из пяти предлагаемых тем. Эксперты не снижают балл за ошибки в написании слов, пунктуации. Исключение составляют только случаи, когда ошибки настолько искажают текст ответа, что невозможно уяснить его смысл.

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