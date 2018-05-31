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В России начинает работу необычный сотовый оператор

31.05.2018,  
13:00
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

На российском рынке начинает работу новый сотовый оператор под названием Easy4, принадлежащий европейской группе EasyCall. Оператор будет виртуальным, то есть использующим существующие мобильные сети, развернутые российскими федеральными операторами связи. Старт работы намечен на первое июня.

Как пишет РБК, Easy4 будет использовать сети сразу всех операторов. В результате телефоны и смартфоны абонентов смогут подключаться к любой вышке оператора-партнера, исходя из ценовых условий и качества связи.

Представители оператора обещают, что входящие звонки абонентам будут бесплатны в любой стране, а исходящие будут тарифицироваться по ценам, установленным в домашнем регионе. Кроме того, на SIM-карту можно будет записать сразу несколько номеров. О тарифах на мобильный интернет и другие услуги информации пока нет.

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Напомним, что в России работают несколько виртуальных операторов, включая "Поговорим", принадлежащий Сбербанку, входящая в состав "Мегафона" Yota, а также "Атлас", который позиционирует себя как "бесплатный".

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