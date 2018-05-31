В России за год предотвратили 25 терактов

За прошлый год в России было предотвращено почти 70 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов в местах массового пребывания людей и на важных объектах. Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Алексей Ковалев в Красноярске на форуме "Современные системы безопасности - Антитеррор".

"Только в 2017 году на стадии приготовления предотвращено 68 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов, которые планировались в местах массового пребывания людей и на критически важных объектах", - сказал представитель НАК.

Также по данным НАК, была пресечена деятельность более 50 законспирированных террористических ячеек, не допущен выезд за рубеж свыше 80 лиц, подпавших под влияние международных террористических организаций и планировавших принять участие в боевых действиях на их стороне.

Кроме того, по информации Ковалева, правоохранителям удалось не допустить формирование 44 экстремистских религиозных ячеек в местах заключения, а также удалось склонить к отказу от противоправных деяний более 1300 граждан.

Что касается новых угроз со стороны международного терроризма - то это прогнозируемое объединение запрещенных в РФ террористических группировок "ИГ" и "Аль-Каида".

По данным НАК, в прошлом году пресекли деятельность более 50 законспирированных террористических ячеек

"В числе прогнозируемых угроз, и это новый элемент оперативной обстановки, не исключается возможность объединения террористического потенциала "Исламского государства" и "Аль-Каиды" в рамках единой сети, способной охватить своими спящими и активными ячейками многие страны мира", - заявил директор Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Евгений Сысоев.

По его словам, в Афганистане сконцентрировано большое количество боевиков, которые ранее воевали на Ближнем Востоке. Все они готовы продолжать свою деятельность. Сегодня "ИГ" готовит и перебрасывает группы в Европу, Центральную и Юго-Восточную Азию, Россию. Как отметил Сысоев, группы зачастую практикуют тактику случайного выбора целей атак в крупных мегаполисах с использованием любых подручных средств, холодного оружия, транспорта. Также сторонники террористов проходят онлайн-обучение.

По информации РАТС ШОС, в 2017 году убито и ранено от рук террористов во всем мире более 33 тысячи человек. Всего с 2014 года пострадало 152 тысячи. В мире ежегодно совершается свыше 1600 терактов.