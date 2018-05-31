Символично завершило учебный год минобразования Киргизии. Перед летними каникулами ведомство поделилось планами на ближайшую перспективу. О том, что ждет школьников республики в скором будущем, рассказала на пресс-конференции министр Гульмира Кудайбердиева.

По ее словам, шестьдесят школ в республике будут так называемыми "точками роста". Эти учебные заведения оснащаются современным оборудованием и электронными библиотеками, доступными онлайн, которые станут центрами развития в регионах. В образовательный процесс школ вводят мультимедийные комплексы и инновационные элементы обучения. Детей будут приобщать к шахматам, обучать ментальной арифметике, прививать здоровые привычки. Проект реализуется при поддержке одного из международных финансовых институтов.

- На сегодня необходимое оборудование для этих школ закупается и устанавливается, - поясняет министр. - В пилотных учебных заведениях будем проводить апробацию новых образовательных стандартов, методик, развивать цифровую грамотность не только у детей, но и у учителей, чтобы они могли полностью использовать потенциал электронных ресурсов.

Инновационные методы, как утверждает Гульмира Кудайбердиева, требуется внедрять прежде всего в школах в глубинке. Она объясняет это тем, что основная часть средних образовательных учреждений расположена вне крупных городов, а население республики преимущественно проживает в сельской местности.

Премьер осмотрел долгострои

Изыскать средства для продолжения строительства школ в Чуйской области поручил профильным ведомствам глава правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев. После сдачи в эксплуатацию образовательных заведений в регионе появится свыше тысячи новых ученических мест.

На трех долгостроях побывал во время поездки по Чуйской области премьер Киргизии. Все они - незавершенные здания средних школ. Одно из них - в селе Букара Панфиловского района - было заложено еще в 1992 году. В течение следующих 12 лет строительство еще худо-бедно велось, хотя темпы и оставляли желать лучшего. А в 2004 году работы были полностью приостановлены.

В селе Военно-Антоновка, соседствующем с Бишкеком, новую среднюю школу начали строить шесть лет назад. Предполагалось, что после сдачи в эксплуатацию в ней смогут учиться около семисот местных ребят. Однако на сегодня возведен только каркас.

Дальше всех продвинулись в строительстве новой школы в селе Мураке Московского района, хотя к возведению здания приступили позже - в 2014 году. Возможно, дело в том, что этот объект меньше остальных и рассчитан на 150 учебных мест. Но на момент визита премьера строители только завершили кровлю здания.

По словам замдиректора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Урматбека Кокочарова, строительство вышеуказанных объектов приостановлено из-за отсутствия финансирования. Вместе с тем население сел продолжает расти. Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева утверждает, что потребность в новых учебных заведениях высока.

Тем временем



В столичной школе, построенной на средства, выделенные правительством Казахстана, провели ремонт по истечении трех лет после сдачи в эксплуатацию. Учебное заведение расположено в жилмассиве "Ала-Тоо" и долгое время также считалось долгостроем. Денег в бюджете Киргизии на возведение объекта не хватало, пока не помогли власти соседней республики. В 2015 году школу наконец достроили и открыли. Однако уже зимой 2018-го в учебном заведении начал разрушаться пол и проседать фундамент. Проверка выявила нарушения, допущенные при строительстве. Ремонт провела за свой счет подрядная организация.