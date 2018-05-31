В Тбилиси участники акции протеста потребовали отставки правительства

Акция протеста перед зданием правительства Грузии продлится до тех пор, пока кабинет министров не подаст в отставку. Об этом заявили митингующие, которые в ближайшее время намерены разбить на проспекте Руставели в самом центре Тбилиси палаточный городок.

Организатором акции стал Заза Саралидзе - отец одного из двух подростков, который был убит 1 декабря 2017 года. По его утверждению, расследование преступления велось неправильно, а прокуратура покрывала фигурантов дела.

Первое же требование манифестантов было удовлетворено - в отставку ушел главный прокурор страны Ираклий Шотадзе. Однако это не возымело должного эффекта на протестующих, и от здания прокуратуры они отправились к парламенту. Вышедший к митингующим премьер-министр Георгий Квирикашвили был освистан и вынужден уйти.

Как отмечает ТАСС, всего в акции участвует несколько тысяч человек, включая оппозиционных политиков, студентов, школьников, деятелей культуры и спортсменов.