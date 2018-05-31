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В Viber появится уникальная возможность для россиян

31.05.2018,  
14:47
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Россия станет одной из первых стран, в которой появится новая возможность Viber. Благодаря этой функции пользователи смогут быстро находить товары в различных интернет-магазинах, пересылать информацию о них друзьям и совершать покупки, не выходя из мессенджера.

Кнопка для работы с каталогом появится в главном меню приложения - нажав на нее, пользователь сможет начать просматривать предложения от партнерских торговых площадок. Выбрав товар, можно поделиться им в чате или перейти к оплате.

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Одновременно с Россией новая возможность будет запущена для пользователей в США и Великобритании. В настоящее время партнерами Viber стали магазины Asos, Lacoste, Neiman Marcus, а также сервис бронирования жилья Airbnb.

Ранее в Viber благодаря партнерству с распространителями интернет-контента появилась функция быстрого поиска музыки и видео, GIF-картинок и предложений отдыха на Booking. Похожая функция есть и в Facebook Messenger, который сотрудничает с Kayak, Apple Music, Pinterest и другими сервисами - контент оттуда доступен в поисковой строке мессенджера.

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