Вадим Панков: Турция не прощает сиюминутной расслабленности

Главный тренер женской сборной России по волейболу Вадим Панков прокомментировал победный матч нашей команды против Турции во втором туре третьей игровой недели регулярного чемпионата Лига Наций в сербском городе Кралево - 3:2 (25:23, 19:25, 23:25, 25:20, 15:11).

По сравнению с первой игрой против Турции вы в стартовом составе сделали ряд замен. На что они были направлены?



Вадим Панков: На точечное усиление по позициям. Блокирующая Ангелина Лазаренко накануне сыграла хорошо, но все же я посчитал, что у ее коллеги по амплуа Екатерины Ефимовой опыта подобных матчей побольше. Поэтому она и начинала встречу с Турцией. Затем по ходу матча на площадку вышла Лазаренко - и прекрасно сыграла. Наш капитан Ксения Парубец заменила Ольгу Бирюкову. Что касается Бирюковой - она нападает, принимает, то есть выполняет свою работу. Ну а Парубец в игре с Турцией я практически не задействовал сознательно. Ее основные усилия направлены на матчи против Турции и Бельгии, поскольку именно в этих встречах реально обеспечить положительный результат - добиться столь необходимых побед. Относительно диагональных нападающих - Дарья Малыгина снова не сыграла, ориентироваться приходится опять на Наталью Малых и уже на Анну Котикову. Связующего я поменять не могу. Татьяна Романова - основная волейболистка в этой роли. Елена Новик - дебютант, у нее опыта нет, она по мере возможностей помогает.

В четвертой партии был откровенно провальный отрезок - с отрыва в 17:6 ушли в опасные 22:20. Чем объяснить такую нестабильность?



Вадим Панков: Как только у нас пошло сиюминутное расслабление - Турция сразу начала подниматься, и во многом за счет мощнейшей подачи. Это та команда, которая не прощает потери концентрации соперником. Пришлось тех девчонок, которым давал передышку, возвращать обратно в игровой состав. Сет едва не оказался проигранным. Благо, мы все-таки взяли эту партию.

К сказанному Вадимом Панковым добавим, что отличный матч провела Екатерина Любушкина. За счет результативных действий на блоке она набрала десять (!) очков - это гроссмейстерский показатель. По три мяча непосредственно с подач выиграли Романова, Любушкина и Ирина Воронкова. Самыми результативными у победительниц стали все те же Воронкова (21 очко) и Любушкина (18).

31 мая мини-турнир в Кралево завершится матчами Россия - Бельгия и Серия - Турция. Наша сборная пока находится у самой границы зоны попадания в "Финал Шести", куда попадут гарантированно Китай как страна-организатор решающей стадии и пять сильнейших команд по итогам регулярного чемпионата, в котором каждый участник суммарно проведет по 15 матчей.

Результаты 8-го тура Лиги Наций в остальных подгруппах:

Бангкок (Таиланд)

США - Доминиканская Республика - 3:0 (25:20, 25:23, 25:21)

Таиланд - Германия - 2:3 (23:25, 26:28, 25:23, 25:22, 10:15)

Гонконг

Италия - Аргентина - 3:0 (25:15, 25:16, 25:18)

Китай - Япония - 3:0 (25:21, 25:19, 25:17)

Апелдорн (Голландия)

Бразилия - Польша - 3:0 (25:20, 25:20, 25:23)

Голландия - Корея - 3:0 (25:18, 25:10, 25:12)

Общее положение команд после 8-ми туров:

1. США - 7 побед - 1 поражение (22 очка, сеты 23:4)

2. Сербия - 7-1 (21, 22:6) 3. Бразилия - 7-1 (21, 22:7)

4. Голландия - 7-1 (20, 21:6)

5. Турция - 6-2 (18, 21:9)

6. Китай - 5-3 (16, 18:10)

7. Россия - 5-3 (14, 15:14)

8. Корея - 4-4 (11, 13:15)

9. Италия - 3-5 (11, 13:15)

10. Япония - 3-5 (8, 10:18)

11. Доминиканская Республика* - 2-6 (8, 11:18)

12. Таиланд - 2-6 (6, 11:20)

13. Бельгия* - 2-6 (6, 8:20)

14. Польша* - 2-6 (5, 10:22)

15. Германия - 2-6 (5, 9:21)

16. Аргентина* - 0-8 (0, 2:24)

(*) так называемые "команды-претенденты", худшая из этих четырех сборных в итоговой таблице отправится в переходные матчи с победителем межконтинентального турнира претендентов "Challenger Cup".

Где будем смотреть

31 мая, четверг



"МАТЧ! Игра"

15.25. Китай - Италия. Прямая трансляция.

17.50. Россия - Бельгия. Прямая трансляция.