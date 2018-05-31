Владимир Путин 1 июня проведет встречу с наследным принцем Абу-Даби

Завтра, 1 июня, президент России примет наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Нахайян будет находиться в нашей стране с рабочим визитом.

На повестке - вопросы наращивания российско-эмиратского взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, актуальные международные и региональные темы.

Путин и Аль Нахайян подпишут Декларацию о стратегическом партнерстве между Россией и ОАЭ.