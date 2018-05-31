Новости

Пассажирский самолет сел в аэропорту Якутска с разрушенными шасси 03:59
В Перу изъяли более тонны кокаина с фотографиями наркобаронов 03:58
Власти Мексики обвинили Трампа в расизме 03:50
Трамп обсудил с моделью Ким Кардашьян тюремную реформу 03:20
В России стартовали продажи седана Subaru за 2 млн рублей 03:10
СМИ: Трамп введет новые пошлины на европейскую продукцию 31 мая 02:57
В Саудовской Аравии неизвестные убили полицейского 02:39
На складе компании UPS в Кентукки прогремел взрыв 02:24
Российский премьер прибыл с официальным визитом в Душанбе 02:03
В США подъемный кран упал на жилые дома 01:48
Небольшой самолет разбился в американском штате Нью-Йорк 01:30
Асад ответил на оскорбления Трампа в свой адрес 01:29
В США экипаж лайнера прервал полет из-за агрессивного пассажира 00:59
Черчесов объяснил поражение сборной России от Австрии 00:56
Меланья Трамп рассказала о своем здоровье после операции 00:24
Захарова сравнила "убийство" Бабченко со "смертью" Бубликова 30.05.2018
Собянин: Травмы четырех пострадавших в Москве не связаны со стихией 30.05.2018
В ФРГ полицейские застрелили пассажира поезда с ножом 30.05.2018
В Удмуртии сильный ветер оставил без света более девяти тысяч домов 30.05.2018
Российские нефтяники пообещали сдержать рост цен на топливо 30.05.2018
Рэпер Face доставлен полицию за драку 30.05.2018
Путин: Россия готова сохранить транзит газа через Украину 30.05.2018
Москва назвала "убийство" Бабченко антироссийской провокацией 30.05.2018
Видео: Склад в Москве тушили с воздуха и железной дороги 30.05.2018
Клинцевич: Украинская власть хотела поразить мир, и она поразила его 30.05.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
31.05.2018 03:50
Рубрика: В мире

Власти Мексики обвинили Трампа в расизме

Мексиканский парламент осудил "расистские" высказывания президента США Дональда Трампа. Сенат принял решение, которое "отвергает ксенофобские и расистские выражения" американского лидера, передает РИА Новости.

Фото: youtube.com/ TV Guide
Любимый комедийный сериал Дональда Трампа закрыли за расизм

О каких конкретно словах Трампа идет речь, не уточняется, однако в последнее время глава Соединенных Штатов довольно часто нелестно высказывается о соседней стране. Ранее Трамп назвал мигрантов, которые незаконно въезжают в его страну, "животными".

Также мексиканский конгресс подтвердил, что Мехико не будет платить за возведение барьера на границе с США, о чем ранее заявил президент страны Энрике Пенья Ньето.

Главное сегодня

Москва назвала "убийство" Бабченко антироссийской провокацией
Путин прокомментировал эпитет "старший брат" по отношению к России
Россия попросила Донбасс не поддаваться на провокации ВСУ
Турция пригрозила закрыть военные базы для США
В "Газпроме" ответили на принудительное взыскание с него долга