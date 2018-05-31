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31.05.2018 15:04
Рубрика: В мире

Власти Саудовской Аравии купили дом детства Жаклин Кеннеди

Текст: Диана Ковалева

В США состоялась самая крупная сделка по продаже жилого здания в зоне американской столицы и ее пригородов. За 43 миллиона долларов был продан особняк "Мерривуд" - дом детства бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди. Покупателем стало правительство Саудовской Аравии.

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Поместье, где выросла любимица американской публики, было построено еще в 1919 году и расположилось на берегах реки Потомак в Северной Виргинии, заняв участок земли в 2,3 га. Общая площадь помещений достигает 2,137 тысяч квадратных метров. В доме есть девять спален, одиннадцать ванных комнат, теннисный корт, закрытый и открытый бассейны, крытый павильон с кухней, спортзалом и раздевалками, а также гараж на четыре автомобиля. Будущая первая леди США, в девичестве Жаклин Ли Бувье, жила в этом доме в 1940-х, когда ее мать вышла замуж за наследника нефтяной империи Standard Oil.

Как заявила представитель покупателей Моника Бойд, правительство Саудовской Аравии планирует использовать приобретенный особняк для размещения высокопоставленных лиц своего государства во время их визита в США. "Правительство Саудовской Аравии понимает историческую ценность дома Мерривуд и с глубоким уважением относится к его месту в американской истории", - отметила Бойд, слова которой приводит газета The Wall Street Journal.

Ранее стало известно, что теперь уже бывшие владельцы дома, Стив Кейс, один из основателей компании America Online, и его жена Джин, выставили особняк на продажу еще в июне 2017 года за 49,5 миллионов долларов. Сами супруги приобрели поместье в 2005 году за 24,5 миллиона долларов.

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Дом Жаклин Кеннеди - не единственная "исторически значимая" и дорогостоящая недвижимость, которая теперь находится во владении саудитов. Известно, что особую страсть к подобным крупным сделкам питает наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

Так, почти три года назад за 300 миллионов долларов он приобрел замок Людовика XIV в Лувесьене, который журнал Forbes назвал "самым дорогим домом в мире". Также наследному принцу принадлежит поместье Le Rouvray в Конде-сюр-Весгре, в часе езды от Парижа. В настоящее время там идут строительные и реставрационные работы. Согласно разрешению на строительство, выданному местной мэрией, речь идет об охотничьем домике.

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