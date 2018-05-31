Власти США обвинили в сокрытии данных о тысячах жертв урагана "Мария"

Жертвами урагана "Мария", бушевавшего в сентябре 2017 года на территории Пуэрто-Рико, на самом деле стали минимум 4645 человек. При этом власти сообщают о 64 погибших. К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета.

Вычислить число жертв специалистам помогли опросы семей, пострадавших в результате урагана, и сравнение статистических данных о смертности на острове. Авторы исследования признают, что данный метод подсчета может быть неточным, но в любом случае погибших было гораздо больше, чем об этом говорится в официальном отчете.

В Гарварде подчеркнули, что такого количества жертв можно было избежать, если бы власти сумели обеспечить своевременную медицинскую помощь пострадавшим.