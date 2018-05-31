Новости

Асад ответил на оскорбления Трампа в свой адрес 01:29
В США лайнер прервал полет из-за агрессивного пассажира 00:59
Черчесов объяснил поражение сборной России от Австрии 00:56
Меланья Трамп рассказала о своем здоровье после операции 00:24
Захарова сравнила "убийство" Бабченко со "смертью" Бубликова 30.05.2018
Собянин: Травмы четырех пострадавших в Москве не связаны со стихией 30.05.2018
В ФРГ полицейские застрелили пассажира поезда с ножом 30.05.2018
В Удмуртии сильный ветер оставил без света более девяти тысяч домов 30.05.2018
Российские нефтяники пообещали сдержать рост цен на топливо 30.05.2018
Рэпер Face доставлен полицию за драку 30.05.2018
Путин: Россия готова сохранить транзит газа через Украину 30.05.2018
Москва назвала "убийство" Бабченко антироссийской провокацией 30.05.2018
Видео: Склад в Москве тушили с воздуха и железной дороги 30.05.2018
Клинцевич: Украинская власть хотела поразить мир, и она поразила его 30.05.2018
Пушков назвал "убийство" Бабченко циничным водевилем по-киевски 30.05.2018
Минздрав предложил запретить торговлю табаком 31 мая 30.05.2018
ФК "Кубань" выступил с заявлением о ситуации в клубе 30.05.2018
Россия попросила Донбасс не поддаваться на провокации ВСУ 30.05.2018
Погибшие в ЛНР украинские военные подорвались на собственной мине 30.05.2018
В Петербурге руфер сорвался с Ростральной колонны 30.05.2018
Путин прокомментировал эпитет "старший брат" по отношению к России 30.05.2018
"Деловая Россия" предложила вариант защиты жертв западных санкций 30.05.2018
Исполнительница "Лабутенов" Алиса Вокс прокомментировала развод Шнурова 30.05.2018
Кот-оракул из Эрмитажа похудел к ЧМ-2018 30.05.2018
В Туле к 300-летию полиции поставили памятник городовому 30.05.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
31.05.2018 00:00
Рубрика: Спорт

Добили на тай-брейке

Наши девушки взяли верх над командой Турции в Лиге Наций
Текст: Илья Трисвятский (Кралево)
Российская газета - Столичный выпуск №7579 (116)
Женская сборная России в матче второго тура третьей игровой недели регулярного чемпионата Лиги Наций в сербском городе Кралево взяла верх над командой Турции в пяти партиях - 3:2.

Накануне наши девушки без вариантов уступили действующим чемпионкам Европы и хозяйкам площадки сербкам - 0:3. Главный тренер россиянок Вадим Панков, работающий с командой первый полноценный сезон, на игру с Турцией сделал ряд замен, которые в итоге и сработали.

Фото: Пресс-служба ЕКВ
Женский волейбольный клуб из Беларуси выступит в российской Суперлиге

Пожалуй, ключевым во вчерашней игре стал четвертый сет. Россиянки уверенно лидировали, добившись преимущества в 11 (!) очков, - 17:6. Но затем резко разладился прием, увеличилось количество совершенно необязательных ошибок, чем турчанки и воспользовались, сократив отставание до абсолютно тревожных для нас 20:22. Однако концовку партии все-таки удалось вытащить, и встреча перешла на лотерею тай-брейка. Несмотря на отдельные помарки и технический брак, тай-брейк все же удалось довести до общей победы.

Этот выигрыш для подопечных Панкова - пятый по счету в восьми проведенных матчах. Сборная России продолжает сохранять неплохие шансы на выход в "Финал шести", куда попадут пять лучших участников регулярного чемпионата плюс гарантированно Китай как хозяин решающей стадии.

Главное сегодня

Москва назвала "убийство" Бабченко антироссийской провокацией
Путин прокомментировал эпитет "старший брат" по отношению к России
Россия попросила Донбасс не поддаваться на провокации ВСУ
Турция пригрозила закрыть военные базы для США
В "Газпроме" ответили на принудительное взыскание с него долга