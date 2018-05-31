Женская сборная России в матче второго тура третьей игровой недели регулярного чемпионата Лиги Наций в сербском городе Кралево взяла верх над командой Турции в пяти партиях - 3:2.

Накануне наши девушки без вариантов уступили действующим чемпионкам Европы и хозяйкам площадки сербкам - 0:3. Главный тренер россиянок Вадим Панков, работающий с командой первый полноценный сезон, на игру с Турцией сделал ряд замен, которые в итоге и сработали.

Пожалуй, ключевым во вчерашней игре стал четвертый сет. Россиянки уверенно лидировали, добившись преимущества в 11 (!) очков, - 17:6. Но затем резко разладился прием, увеличилось количество совершенно необязательных ошибок, чем турчанки и воспользовались, сократив отставание до абсолютно тревожных для нас 20:22. Однако концовку партии все-таки удалось вытащить, и встреча перешла на лотерею тай-брейка. Несмотря на отдельные помарки и технический брак, тай-брейк все же удалось довести до общей победы.

Этот выигрыш для подопечных Панкова - пятый по счету в восьми проведенных матчах. Сборная России продолжает сохранять неплохие шансы на выход в "Финал шести", куда попадут пять лучших участников регулярного чемпионата плюс гарантированно Китай как хозяин решающей стадии.