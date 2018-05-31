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Рубрика: Общество

Экзамены без потерь

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя №7580 (117)
"Стресс - составная часть жизни человека. Это своего рода стимул к деятельности, он заставляет человека добиваться своих целей. Главное, стресс должен носить эпизодический характер, и нельзя дать ему возможность приобрести затяжной характер. Нужно уметь вовремя переключаться и расслабляться, тогда механизмы саморегуляции организма быстро вернут его в норму", - говорит профессор кафедры педиатрии РМАПО Ирина Холодова.

1. "Антистрессовая еда"

Поменьше чая, кофе и газировки. Содержащийся в них кофеин возбуждает мозг и делает его менее восприимчивым к информации. Апельсины, бананы, орехи помогут в день экзамена, когда у многих "кусок не лезет в горло". Но хотя бы немного перекусить надо, поскольку в состоянии стресса может упасть уровень сахара в крови, появиться дрожь, слабость, головокружение, тошнота. Есть даже риск упасть в обморок.

2. Спокойное дыхание

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Оно помогает справиться с волнением, выровнять эмоциональный фон. Упражнений много, самое простое: расслабиться, закрыть глаза. Дышать медленно, выдох - в 2-3 раза длиннее вдоха. Представьте, что вдыхаете носом любимый аромат, а выдыхаете - как будто легко задуваете пламя свечи.

3. Самовнушение

Попробуйте формулы самовнушения. Волшебную фразу "Я расслабляюсь и успокаиваюсь" можно синхронизировать с ритмом дыхания. Используйте и другие фразы: "Я спокоен и уверен", "Я все помню". Интересно, что аутотренинг работает, даже если вы в него не верите.

4. Тело в помощь

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Снять напряжение помогут и простые физические упражнения. Сделайте несколько круговых движений головой, разомните руки, пожмите плечами, можно сделать несколько боксерских движений, представляя, что наносите удары своему страху. Поможет и легкий самомассаж: разомните затылочную область головы, это отвлечет от навязчивого страха.

5. Не злоупотребляйте успокоительными

Релаксанты и снотворные лучше не применять. Заторможенность после таблеток помешает сосредоточиться. Неплохо помогают травяные отвары ромашки, пустырника, зверобоя. Кроме того, в аптеках продаются безрецептурные успокоительные средства, изготовленные на основе растительного сырья, в их состав входят календула, калина, чистотел, лакричник, борец, красавка. Только важно, чтобы препарат был в подходящей по возрасту дозировке.

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