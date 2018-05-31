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31.05.2018 13:50
Рубрика: Власть

ВС: Почти 6 млн россиян попадут в списки кандидатов в присяжные

Текст: Иван Петров
В списки кандидатов в присяжные заседатели попадут почти 6 млн россиян. Об этом ТАСС сообщили в судебном департаменте при Верховном суде (ВС) России. С 1 июня судебные процессы с участием присяжных смогут проходить в 2,3 тыс. районных и гарнизонных военных судах. Ранее это было возможно только в высших судах субъектов РФ и окружных военных судах.

В суддепартаменте напомнили, что председатели верховных, краевых, областных и приравненных к ним судов субъектов РФ, согласно закону "О присяжных заседателях", вносят в высший исполнительный орган субъекта РФ представление о числе кандидатов в присяжные заседатели, необходимом для работы как в своем суде, так и во всех районных судах для составления списков кандидатов в присяжные заседатели. Отмечается, что на формирование списков на 2018 год из бюджета выделено 517 млн рублей.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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"По поступившей в судебный департамент из субъектов РФ информации, включению в списки кандидатов в присяжные заседатели в 2018 году подлежали в общей сложности 5 млн 937 тыс. 600 человек", - уточнили в департаменте ВС РФ.

При этом регионы вправе создать судебный округ из нескольких муниципальных образований с единым списком кандидатов для нескольких судов, если численность населения в муниципальных районах окажется недостаточной.

Как ранее разъяснил Верховный суд РФ, для формирования коллегии присяжных в областном суде подлежат вызову в суд не менее 14 кандидатов, в районном и гарнизонном суде - не менее 12 кандидатов. Присяжными могут быть граждане, постоянно проживающие в этом районе, в возрасте старше 25 лет, не имеющие непогашенную судимость, не признанные недееспособными и не состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере. К работе присяжными не допускаются подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений, не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство либо имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении дела. Гражданин вправе отказаться быть присяжным в возрасте старше 65 лет, либо по состоянию здоровья, либо в случае, если он является госслужащим, военнослужащим или священнослужителем.

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