Выдача ипотеки за четыре месяца выросла почти на 80%

С начала 2018 года в России было выдано 424,7 тысячи ипотечных кредитов на сумму 831,3 миллиардов рублей, сообщает Дом.рф. Это на 63% больше в количественном и на 77% больше в денежном выражении, чем за тот же период прошлого года.

В апреле было выдано 125,3 тысячи кредитов на 249,3 миллиарда рублей. Рост составил 54% в количественном и 67% в сравнении в тем же месяцем, прошлого года.

В Дом.рф оценили объем рефинансирования ипотечных кредитов, доля таких сделок составила 15% или 125-130 миллиардов рублей). К рефинансированию ранее оформленных кредитов прибегли 65 тысяч заемщиков. Пик спроса на рефинансирование пройден. В феврале рефинансировалось 17% кредитов, в апреле - 13%.

В сообщении агентства говорится, что к концу года доля рефинансирования в общем объеме выдачи составит 10-15%, а банки будут стремиться сохранить клиентов.

