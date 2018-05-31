Настроение городского среднего класса России в первом квартале 2018 года улучшилось и почти вернулось к докризисным показателям середины 2014-го. Такой вывод следует из опубликованного Сбербанком очередного индекса потребительского доверия "Иванов", рассчитываемого на основе опроса 2300 жителей 164 городов России с населением свыше 100 тысяч человек. Доля тех, кто экономит на покупках, сократилась с 70 процентов в 2016 и 2017 годах до 64, а число "Ивановых", переставших себя ограничивать, увеличилось с 28 процентов до 34. Уменьшилось на 2 процента число экономящих на еде (63), отдыхе (56), развлечениях (45). Число намеревающихся в ближайшие год-два купить дом или квартиру выросло с 12 до 17 процентов, доля планирующих покупку автомобиля - с 34 до 38. На потребительское поведение горожан, ставших чуть более "расточительными", повлияла их средняя зарплата: за год она увеличилась с 32 183 до 34 356 рублей. Доходы в пересчете на члена семьи выросли на 2,6 процента.

Самыми серьезными проблемами страны, по мнению опрошенных, остаются коррупция (59 процентов) и безработица (53). Хотя уровень безработицы среди респондентов уменьшился с 10,9 процента до 10,6, что является самым низким значением за последние два года. Опрос также показал, что жители России ожидают улучшения своего благосостояния в течение следующих 12 месяцев.

Настроение городского среднего класса в первом квартале 2018 года улучшилось и почти вернулось к докризисным показателям

Тем не менее доля россиян, считающих себя средним классом, за последние два года сократилась на 10 процентов. Изменение социального самочувствия вчерашнего "среднеклассника" объясняется тем, что его расходы росли быстрее, чем зарплата. Однако эксперты рассчитывают, что средний класс вскоре перестанет сокращаться, так как темпы роста заработной платы будут на уровне инфляции. Авторы исследования отмечают также двухпроцентный рост потребительской уверенности, связанный с ростом зарплат, ослаблением инфляционных ожиданий и улучшением ситуации на рынке труда. Экспертами Sberbank CIB зафиксировано и повышение индекса национального благосостояния - он вырос на 5 процентов. На 1 процент сократилась доля россиян, считающих экономику страны нестабильной. Кроме того, среди участников опроса отмечено снижение уровня безработицы - до 10,9 процента по сравнению с 11,3 во втором квартале 2016 года. Четверть опрошенных сообщили, что их зарплата с начала года была повышена или проиндексирована на 6,3 процента. При этом на продукты питания граждане готовы тратить лишь 19 процентов прибавки, на одежду и товары для дома - 16 процентов, откладывать в сбережения - 12 процентов.

В целом же российский средний класс пока не очень подвержен влиянию кризиса. Так полагают эксперты Института социологии РАН - авторы доклада "Российский средний класс в условиях стабильности и кризисов". К среднему классу они относят людей, отвечающих следующим критериям: наличие как минимум среднего специального образования, нефизический характер труда, доход не ниже средней зарплаты по региону и самоидентификация. Этими признаками к концу 2015 года обладали 44 процента населения страны и 47 процентов работающих. Ядром среднего класса эксперты считают топ-менеджеров, предпринимателей и специалистов, доля которых в населении - 18 процентов. Основная же масса среднего класса - наемные работники предприятий и госучреждений.

В докладе сказано, что большинству представителей среднего класса пока удается сохранить рабочие места и доходы. Ухудшение своего положения отмечают лишь 23 процента опрошенных (в других слоях населения эта доля - более 40). При этом две трети считают, что их социальный статус не изменился, остальные заявили, что он даже повысился. Потеряли работу из-за кризиса лишь 2 процента представителей среднего класса (в другой части населения - 7) и три четверти из них смогли быстро ее найти (среди остальных россиян, лишившихся места, 40 процентов остались безработными). В 2015 году представителям среднего класса удалось снизить долговую нагрузку. Количество тех, у кого были долги, снизилось на 2 процента (число остальных россиян, имеющих долги, в том же году увеличилось на 10 процентов). Однако, считают эксперты, положение среднего класса в условиях кризиса выглядит благополучным только в сравнении с положением основной части населения. Число тех его представителей, кто не смог добиться никаких изменений в жизни, выросло с 2003 по 2015 год почти в два раза.

Доля тех, кто экономит на покупках, сократилась с 70 процентов в 2016 и 2017 годах до 64

Аналогичный доклад ("Средние классы на различных этапах жизненного пути") был подготовлен и сотрудниками Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В поле исследования здесь попал средний класс не только России, но и развитых стран Запада. И всюду средний класс сейчас переживает упадок. Причина - нарастающее среди граждан расслоение по уровню доходов.

В целом же у россиян стало больше свободных денег - в марте их общий объем, по результатам исследования, проведенного холдингом "Ромир", достиг 20,2 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с февралем на 7,4 процента. Свободные деньги домохозяйств - это деньги, которые остаются после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. Стоит отметить одну особенность. Российские граждане, имеющие высокий доход, нередко склонны прибедняться. А у малообеспеченных россиян другая причуда: им хочется казаться богаче, чем они есть.