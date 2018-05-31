Взаимодействие с государством становится для бизнеса фактором успеха

На недавнем Петербургском международном экономическом форуме много говорилось о необходимости использовать научный и технологический потенциал ради улучшения качества жизни россиян и развития экономики. Своими размышлениями по этому поводу делится с "РГ" один из участников "съезда умов" Станислав Николаев, председатель совета директоров ООО "Меркатор Холдинг" - компании-лидера в сфере производства и поставок дорожно-коммунальной спецтехники.

Нередко слышишь, что, дескать, нужно постоянно уменьшать роль государства в экономике и в конце концов сократить его долю до минимума. Однако широко распространена и другая точка зрения: выполнение поставленных государством задач становится для российского бизнеса фактором успеха. И, пожалуй, это суждение более весомо, поскольку находит выражение в конкретных делах, в нашем примере - в производстве технологически сложных машин.

Основная деятельность компании "Меркатор Холдинг" - конструирование, производство, поставка и сервисное обслуживание дорожной и коммунальной спецтехники. В последние годы компания твердо удерживает лидерские позиции на рынке и расширяет географию поставок. Техника для уборки дорог и прочих потребностей ЖКХ уже используется в 73 регионах страны.

Более 15 лет "Меркатор Холдинг" сотрудничает с мировым лидером в производстве коммунальной техники - концерном Bucher (Швейцария). Главная задача, которую компания ставила перед собой, - это перенести в Россию самые последние технологии для эффективного и экономичного содержания дорог. Результатом партнерских отношений стало строительство завода "Меркатор Калуга" по выпуску комбинированной дорожной техники .

Его первая очередь начала работу 29 мая 2014 года. Корпуса раскинулись на семи гектарах в технопарке "Калуга-Юг". В налаживании современного производства участвовала также дочерняя компания швейцарского концерна итальянская Giletta - в цехах установлены ее технологические линии по выпуску навесного оборудования.

Тогда совместные российские и зарубежные инвестиции составили более 500 млн рублей. Теперь "Меркатор Калуга" привлек столько же для строительства второй очереди своего завода. А в рамках прошедшего ПМЭФ также состоялось подписание соглашения с администрацией Приморского края о создании нового производственного комплекса "Меркатор Восток". Это предприятие станет резидентом свободного порта Владивосток и будет служить форпостом для новой азиатской экспортной политики компании.

Завод изначально был оснащен современным оборудованием, что позволило ему успешно осуществить локализацию технологических операций. В настоящее время он является в России самым инновационным в своем сегменте.

Подобные возможности в отечественной отрасли были не всегда. Еще в начале десятилетия приоритетом считалось строительство, а на содержание дорог внимания обращалось недостаточно. Перелом наступил после майских указов президента 2012 года в части создания высокопроизводительных рабочих мест, увеличения объема инвестиций и доли высокотехнологичной продукции, повышения производительности труда.

"Мы начали заниматься этим раньше, но, разумеется, бизнес поддержку со стороны государства ощутил", - рассказывает Станислав Николаев. Пошлины на импортную технику и запрет на ввоз подержанных машин подняли спрос на продукцию российского машиностроения.

Техника для уборки дорог и прочих потребностей ЖКХ уже успешно используется в 73 регионах страны

Движение в русле государственной политики и опережение ее директив даже на шаг - это не особый дар предвидения, а очевидная необходимость. Было ясно, что строить бизнес исключительно на перепродаже импортных машин бесперспективно.

Техника "Меркатор Калуга" одной из первых на рынке стала полностью соответствовать требованиям правительства о локализации. Товар отвечает всем условиям госзакупок, что важно для заказчиков из числа муниципальных предприятий.

"Наша локализация осуществляется не на бумаге, - продолжает Станислав Николаев. - У нас имеются все необходимые подтверждающие документы от профильных министерств и ведомств, но и есть открытая позиция: вы можете приехать и во всем убедиться лично, посмотреть производственные процессы, все потрогать руками. Мы проводим дни открытых дверей с приглашением клиентов, производителей и журналистов. Гости завода "Меркатор Калуга" видят и лазеры, и покрасочные камеры, и многое другое - все открыто. Ежегодно в Калугу съезжаются заказчики и производители, чтобы посмотреть в деле новую продукцию и высказать пожелания или сделать экспертную оценку. Стратегические встречи руководителей предприятий дорожно-коммунальной отрасли на нашем заводе стали площадкой для обмена опытом и дискуссий профессионалов. Последнее мероприятие в конце апреля собрало представителей со всей России, а также гостей из Беларуси. Прибыли несколько сотен человек, которые все увидели своими глазами".

"Меркатор Холдинг" - одна из немногих компаний, которая продвинулась до уровня совместного инжиниринга продукции с иностранными партнерами. Адаптация зарубежной техники к местным условиям - это уже пройденный этап. Теперь на базе опыта с обеих сторон с нуля разрабатываются машины, не имеющие иностранного аналога. "У нас есть понимание российских реалий и ожиданий рынка, а у них - знания, как лучше сконструировать какие-то элементы, - поясняет председатель совета директоров холдинга. - В результате продукт проектируется под наши требования и с расчетом на нашу технологию производства".

В конце прошлого года "Меркатор Калуга" занял первое место среди быстрорастущих компаний в рейтинге "ТехУспех", который ежегодно составляют Российская венчурная компания, Ассоциация инновационных регионов России, PricewaterhouseCoopers и Высшая школа экономики. Рейтинг призван выявлять и продвигать несырьевые предприятия, чья технологическая продукция обладает потенциалом лидерства на российском и мировом рынках.

Благодаря этой победе в конце декабря "Меркатор Калуга" получил возможность участвовать в конкурсе Минэкономразвития России "Национальные чемпионы". В итоге предприятие было включено в приоритетный проект ведомства "Поддержка частных высокотехнологичных компаний-лидеров". Его целью является обеспечение опережающего роста отечественных производителей и формирование на их базе транснациональных компаний российского базирования. Участники получают упрощенный доступ к госпомощи и институтам развития, а также информационно-консультационное сопровождение проектов как внутри страны, так и на зарубежных рынках.

"Конкуренция на рынке в СНГ, Восточной Европе и Азии все больше возрастает, - отмечает Станислав Николаев. - Однако качество наших машин, их функциональность и рублевая составляющая в стоимости делают продукцию очень привлекательной для экспорта".

Компания осуществляет свои разработки не только потому, что считает их перспективными в технологическом плане. Направление поиска указывает налаженная обратная связь с клиентами. Своей задачей компания видит максимальное удовлетворение их потребностей, которые существенно различаются в мегаполисе и райцентре, в Сибири и на Кавказе, в степях Поволжья и на сопках Камчатки.

По словам Станислава Николаева, министерство промышленности и торговли ныне является локомотивом в поиске инноваций гораздо больше, нежели в прежние годы: "Мы тесно взаимодействуем с минпромторгом, участвуем в различных программах, знакомим со своими разработками. Некоторые поддержанные ведомством проекты дадут результат в будущем. А есть такие, которые потребуются государству уже завтра или даже сегодня".

Президент России часто говорит о необходимости ускорить технологическое развитие промышленности. Разумеется, прозрачные госзакупки, по идее, должны активизировать процесс, позволяя производителям находить сбыт продукции, созданной на основе прорывных разработок. Однако иногда решающим критерием становится цена, при этом инновационность товара отходит на второй план. К сожалению, нередко тендеры выигрывают предприятия, которые штампуют продукцию, ничего не меняя в производстве с 1980-х годов.

Возможно, для выполнения задач, обозначенных в указах президента, система госзакупок нуждается в коррекции. К примеру, отбор поставщиков можно выстроить по признаку инновационности, чтобы затем среди них устраивать торги на лучшие условия и оптимальную стоимость. Одним из путей в данном направлении могла бы стать сертификация заводов. Это сможет послужить стимулом для их технологического развития.

У "Меркатор Холдинга" имеется и готовый ответ на последний майский указ главы государства "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года", где ставятся задачи ускорить технологическое развитие, увеличить количество организаций, осуществляющих технологические инновации, обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Конструкторское бюро "Меркатор Калуга" совместно с IT-направлением "Меркатор Холдинга" создало интеллектуальную систему "Умная техника" для управления парками специальной техники. Она оптимизирует эксплуатацию машин и деятельность диспетчерской, экономит ГСМ и расходные материалы, контролирует исполнение и качество работ, делает отчетность прозрачной.

Система состоит из трех основных элементов. На машинах смонтированы датчики контроля оборудования. Их показатели отображаются на планшете водителя, который также обеспечивает связь с диспетчером. Программное обеспечение обрабатывает массивы входящих данных, анализирует поставленные задачи и их выполнение.

Системой "Умная техника" оснащаются все комбинированные дорожные машины, сходящие с конвейера калужского завода. Уже сейчас некоторые элементы разработки могут применяться на беспилотном транспорте. В ближайшее время компания планирует запустить тестовые проекты по внедрению ноу-хау во всех регионах.

"Следует отметить, что вся деятельность холдинга укладывается в реализацию майских указов президента, - резюмирует Станислав Николаев. - Начиная с Указа N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" от 7 мая 2012 года и заканчивая последним - от 7 мая сего года. Шесть лет назад был основной посыл привлекать инвестиции, строить новые предприятия, переносить в Россию передовые технологии. Все эти ключевые задачи воплотились в работе завода "Меркатор Калуга", возведенного как на иностранные, так и на российские средства.

Затем в стране возникла необходимость импортозамещения, и мы со своей стороны осуществляем это в полной мере. Теперь надлежит ускорить технологическое развитие и внедрение цифровых технологий - здесь результатом наших усилий стала "Умная техника". То есть государство дает четкие ориентиры, ставит задачи, а мы их выполняем".