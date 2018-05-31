Взыскание долга с "Газпрома" не повлияет на "Северный поток-2"

Действия "Нафтогаза" по взысканию долга на 2,56 миллиарда долларов с "Газпрома" не скажутся на работе проектной компании Nord Stream 2 AG и проекте "Северный поток-2".

Официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер рассказал, что компания (зарегистрирована в швейцарском городе Цуг) уже получила предписание по замораживанию активов во исполнение требований о долгах против "Газпрома". В то же время он отказался прокомментировать детали, передает ТАСС. 29 мая СМИ сообщили, что в офис проектной компании Nord Stream (оператор "Северного потока") явились приставы и провели опись имущества.

"Нафтогаз" позднее подтвердил, что проводит работу по взысканию долга с российской компании, для чего обратился в судебные инстанции Швейцарии, Великобритании и Нидерландов. "Газпром" в свою очередь заявил, что официальных уведомлений от "Нафтогаза" о начале процедуры взыскания долга не получал.

Долг перед украинским концерном сформировался после вынесения решения Стокгольмского арбитража: тот постановил, что российская компания должна выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов (с учетом перезачета требований сторон) плюс проценты в связи с недозагрузкой украинской газотранспортной системы в прошлые годы. "Газпром" с этим решением не согласился и сейчас занимается расторжением контрактов с "Нафтогазом" в суде.

30 мая, после того как стало известно о скором обращении взыскания на активы Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, "Газпром" провел плановую телеконференцию, в которой заверил, что по проекту "Северный поток-2" все идет по плану. Завершение строительства запланировано на конец 2019 года. Акции "Газпрома" на Московской бирже отреагировали на новости о заморозке активов нейтрально.