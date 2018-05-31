Взыскание долга с "Газпрома" не повлияет на "Северный поток-2"

Новости

Опубликовано штормовое предупреждение о заморозках в Курской области 13:49
На Ставрополье мужчина расстрелял свою семью во время скандала 13:45
В порту Петербурга танкер налетел на причал и получил пробоину 13:40
Фото: Стадионы ЧМ-2018 показали из космоса 13:40
Вадим Панков: Турция не прощает сиюминутной расслабленности 13:35
"Дедушка" уральского рока поставил мюзикл на немецком языке 13:34
В Екатеринбурге появился первый в мире созданный роботом стрит-арт 13:28
Ролик с выездом кортежа Путина из Кремля стал хитом в Сети 13:28
Видео: Китай испытал эскадру дронов 13:16
Расшифрованы шумерские тексты о затерянном городе 13:11
В Петербурге введут обязательные электронные документы на животных 13:04
На Камчатке найдены неизвестные минералы с уникальными свойствами 12:57
Пассажирам "Саратовских авиалиний" начали возвращать деньги за билеты 12:54
Лавров подарил Ким Чен Ыну шкатулку для "секретных вещей" 12:51
Песков: Киев должен ответить за слова о причастности РФ к делу Бабченко 12:51
В Сочи к ЧМ-2018 запустят "Хмельную милю" 12:46
Лучшие моменты "Авиадартс-2018" собрали на видео 12:45
Путин познакомится с офицерами и даст интервью китайцам 12:40
Беларусь будет финансировать ВС в соответствии с оборонной стратегией 12:40
Владимир Путин 1 июня проведет встречу с наследным принцем Абу-Даби 12:40
Шойгу обсудил с министром обороны Израиля зону деэскалации в Сирии 12:35
В Центральной России из-за урагана погиб человек, 57 пострадали 12:32
На Вятке ураган снес крышу лицея во время занятий 12:27
Суд вынес приговор экс-директору шикотанского рыбокомбината 12:25
Воспитавшие 10 детей курганцы получат госнаграду "Родительская слава" 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
31.05.2018 12:40
Рубрика: Экономика

Взыскание долга с "Газпрома" не повлияет на "Северный поток-2"

Текст: Александра Воздвиженская
Действия "Нафтогаза" по взысканию долга на 2,56 миллиарда долларов с "Газпрома" не скажутся на работе проектной компании Nord Stream 2 AG и проекте "Северный поток-2".
Фото: Константин Завражин/РГ
Путин рассказал, сколько потерял "Газпром" из-за срыва "Южного потока"

Официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер рассказал, что компания (зарегистрирована в швейцарском городе Цуг) уже получила предписание по замораживанию активов во исполнение требований о долгах против "Газпрома". В то же время он отказался прокомментировать детали, передает ТАСС. 29 мая СМИ сообщили, что в офис проектной компании Nord Stream (оператор "Северного потока") явились приставы и провели опись имущества.

"Нафтогаз" позднее подтвердил, что проводит работу по взысканию долга с российской компании, для чего обратился в судебные инстанции Швейцарии, Великобритании и Нидерландов. "Газпром" в свою очередь заявил, что официальных уведомлений от "Нафтогаза" о начале процедуры взыскания долга не получал.

Долг перед украинским концерном сформировался после вынесения решения Стокгольмского арбитража: тот постановил, что российская компания должна выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов (с учетом перезачета требований сторон) плюс проценты в связи с недозагрузкой украинской газотранспортной системы в прошлые годы. "Газпром" с этим решением не согласился и сейчас занимается расторжением контрактов с "Нафтогазом" в суде.

"Газпром" договорился о продлении "Турецкого потока" до Евросоюза

30 мая, после того как стало известно о скором обращении взыскания на активы Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, "Газпром" провел плановую телеконференцию, в которой заверил, что по проекту "Северный поток-2" все идет по плану. Завершение строительства запланировано на конец 2019 года. Акции "Газпрома" на Московской бирже отреагировали на новости о заморозке активов нейтрально.

Главное сегодня

Франция пообещала единый ответ ЕС на пошлины США
Шойгу обсудил с министром обороны Израиля зону деэскалации в Сирии
Асад: Сирия может справиться с террористами за год
Российский истребитель Су-35 сравнили с Су-57
СМИ: Стали известны причины выдвижения Ангелы Меркель на пост канцлера