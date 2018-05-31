Xiaomi представила новые смартфоны Mi 8 и Mi 8 SE

Xiaomi представила в Китае свои новые гаджеты - смартфоны Mi 8 и Mi 8 SE, очередное поколение умного браслета Mi Band 3, а также собственную оболочку MIUI 10.

Характеристики гаджетов таковы. Новый флагман компании, Mi 8, получил 6,21-дюймовый AMOLED-дисплей с "козырьком", похожим на iPhone X. Под вырезом "прячется" аналог Face ID - система 3D-распознавания лица.

Публикация от Xiaomi Global (@xiaomi.global) 30 Май 2018 в 11:56 PDT

Также Mi 8 получит еще один вариант аутентификации пользователя - датчик отпечатка пальцев.

Смартфон оснащен чипом Snapdragon 845, имеет от 4 до 8 гигабайт оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти. Работать Xiaomi Mi 8 будет на MIUI 10 под управлением Android P. Емкость аккумулятора гаджета - 3300 мАч.

Двойная камера смартфона имеет сенсоры на 20 и 16 мегапикселей и диафрагму f/1.7 и f/2.0. Селфи-камера оснащена 16-мегапиксельным датчиком с диафрагмой f/2.0.

Публикация от Xiaomi Global (@xiaomi.global) 30 Май 2018 в 11:50 PDT

Вторая версия смартфона, Mi 8 SE, получила 6 ГБ оперативной и от 64 до 256 гигабайт встроенной памяти.

Mi 8 будет представлен в корпусе серого, синего, золотого и красного цвета, а Mi 8 SE - в черном, синем, белом и золотом вариантах.

Умный браслет Mi Band 3 будет оснащен сенсорным дисплеем, а также некоторыми элементами управления на основе жестов. Он будет иметь сходные функции, которые были в гаджете предыдущего поколения.