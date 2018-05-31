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Загадочное фото из России поразило иностранцев

31.05.2018,  
14:26
Текст: Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Пользователи Reddit обратили внимание на мем, в котором девушка сидит на коленях одного парня, а за руку держит другого. Загадочный снимок поставил в тупик владельцев аккаунтов на зарубежном ресурсе.

Пост оценили более 19 тысяч раз. Комментаторы строили самые разные догадки по поводу того, что за ситуация попала в кадр.

"У парня и девушки одинаковые подбородки и носы, так что я полагаю, что это брат".

"Возможно, их модель любви и отношений просто не вписывается в ваши представления".

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"У меня создается впечатление, что они возвращаются из больницы после того, как увидели смерть близкого человека".

"Я думаю, что она сидит на коленях у отца и держит брата за руку".

"Это просто муж и жена с парнем едут, что купить себе Xbox для игр".

Теория русскоязычных пользователей оказалась более интересной.

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Фото: www.instagram.com/xiaomi.global
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