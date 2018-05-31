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Рубрика: В мире

Перехитрили сами себя

На Западе обиделись на Киев из-за "воскрешения" Бабченко
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск №7581 (118)
Инсценировка убийства бывшего российского журналиста, а ныне украинского блогера Аркадия Бабченко, организованная Службой безопасности Украины (СБУ), на Западе и внутри страны была воспринята большинством наблюдателей как глупая и неприкрытая провокация. Признать ошибку, извиниться в Киеве не могут и потому упорно твердят о "русском следе", который - что заметили даже люди, не скрывающие враждебного отношения к России - ведет только к СБУ.

Утром в четверг представители украинской спецслужбы и генпрокуратуры продолжили убеждать общественность, что угроза жизни Бабченко была реальной, а вводить в заблуждение глав государств, международные организации и Совбез ООН, рассказывая им о виновности России, нужно было для того, чтобы запротоколировать отчет сотрудничавшего с СБУ "исполнителя" перед "заказчиком". Таковым был назначен некий украинский гражданин Г. - бизнесмен, работающий в том числе с военными заказами для украинской армии, который категорически отвергает какую-либо связь с "российскими спецслужбами", настаивая на том, что сам участвовал в спецоперации СБУ. Об этом сообщают защитники предпринимателя.
Исполнитель "убийства" Бабченко раскрыл свою личность

Так, адвокат Андрей Смирнов со ссылкой на "личные источники в комфортабельных казематах", сообщил в Facebook, что подозреваемый считает "заказчиком всего происходящего департамент контрразведки СБУ, называет анкетные данные своего куратора и его номер телефона". "В первых пояснениях Г. говорит, что к нему подошли сотрудники украинских правоохранительных органов и предложили участвовать в контрразведывательной операции. И он, как человек, который много помогает армии, в том числе в вопросах поставок оружия, согласился помочь своей стране. То есть это была чистой воды провокация", - сообщает дополнительные сведения со ссылкой на собственные источники издание "Страна". Наконец, адвокат Евгений Солодко, уже встречавшийся с арестованным, констатирует: "Первое впечатление - провокация, организованная весьма не эстетично. Попытка "закошмарить" подзащитного сразу не удалась, а дальше будем разбираться".

СБУ "курировало" всех участников театральной постановки: заказчика, исполнителя и "жертву"

Исходя из уже озвученных сведений, получается, что СБУ "курировало" всех участников театральной постановки: заказчика, исполнителя и "жертву". Где в этом примитивном сценарии можно усмотреть "руку Кремля", о которой с первых минут после мнимого убийства на весь мир заявили украинские депутаты, премьер-министр, глава МИД, а вслед за ними западные политики, правозащитные организации и СМИ, и главное, зачем о России вообще вспомнили - вопросы почти риторические.

Фото: РИА Новости
Убийство Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой украинских спецслужб

"Организация выражает свое глубокое возмущение после вскрытия манипуляции Службы безопасности Украины, сделавшей новый шаг в информационной войне. Всегда очень опасно для правительств играть с фактами и также использовать журналистов для фейковых историй", - заявил генеральный секретарь "Репортеров без границ" Кристоф Делуар. "Я осуждаю решение распространять ложную информацию о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять правильную информацию общественности", - добавил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир. "Мы не боремся с фейковыми новостями с помощью других фейковых новостей. Украине следует избегать того, в чем упрекаешь других, - фейков и подобного рода инсценированных операций", - заявил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс. От недоумения до возмущения варьируется реакция ведущих западных СМИ на "воскрешение" Аркадия Бабченко.

"Это наносит вред Украине и бьет по доверию к ней во всем мире. Кто теперь поверит украинским спецслужбам, если они устроят что-то еще? Очередной сговор? Очередная спецоперация? Я думаю, это настоящая дикость, которая в конечном итоге наносит вред тем, кто все это организовал", - так отреагировала на чудесное возвращение Бабченко обозреватель CNN Джилл Догерти. Пока молчит офис президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, находившегося во вторник в Киеве и успевшего по поводу мнимой смерти Бабченко выразить соболезнования Петру Порошенко, одному из немногих, кто знал об этой провокации. А ведь с точки зрения дипломатии поведение украинского президента, знавшего о провокации, но не моргнув глазом принимавшего соболезнования со стороны лидера ФРГ, можно расценить как демонстративное оскорбление.

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