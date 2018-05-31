"Пушкин на грани нервного срыва" - дискуссия с таким названием состоялась на площадке "Художественная литература" книжного фестиваля "Красная площадь". Спикеры, среди которых были представители крупнейших СМИ и книгоиздатели, поделились своими мыслями о том, нужна ли русская классика аудитории массмедиа, и попытались найти ответ на вопрос, как музеям оставаться интересными для газет и телевидения.

Мысль о такой дискуссии возникла, когда в Государственном музее имени Пушкина от молодого человека услышали фразу: "Пушкин - это зашквар" (на молодежном сленге - недостойно, неприлично, непривлекательно), рассказывает руководитель пресс-службы музея Вероника Кирсанова.

- Проблема продвижения классической литературы перед нами встает из года в год. Большую роль в формировании отношения к ней играют СМИ, и очень часто на предложение написать о какой-то выставке, связанной с классикой, нам отвечают: прекрасный проект, но неформат. Вот у нас юбилей Тургенева. Нам говорят: давайте мы лучше расскажем не о самом писателе, а о его внебрачной дочери. Как с таким отношением ту классику, которую музеи лелеют, преподнести посетителям?

Заместитель главного редактора "Комсомольской правды" Евгений Сазонов с обвинениями в сторону СМИ не соглашается. По его словам, все выставки, которые стоят внимания, журналисты замечают, а подать их так, чтобы было интересно, можно и с помощью частной жизни литераторов.

- Мы привыкли, что писатель - небожитель, а то, что у него есть простые человеческие страсти, умалчиваем. Но почему бы и об этом не рассказать? Что касается Пушкина, то мы как-то делали о нем программу, и акцент был на его жене Наталье Гончаровой - если бы ее не было, может, и Пушкина бы не было? Так что, все, что можно рассказать о писателях, мы должны рассказать, но не зацикливаясь на каких-то отдельных сторонах.

- Я спокойна за Пушкина, спокойна за язык, которым пишут современные СМИ. Вспомните, как ругались на Пушкина, когда он пришел в великосветский салон с произведениями на языке Арины Родионовны. Великой драмы я в этом не вижу, - продолжила заместитель главного редактора "Российской газеты" Ядвига Юферова. - Но дело в том, что в очень многих изданиях отделы культуры превратились сейчас в отделы светской хроники. "Российской газете" удалось сохранить уникальный отдел культуры, где каждый день на планерки ходят победители самых престижных литературных премий - Павел Басинский, Лев Данилкин, Игорь Вирабов (ныне перешедший в "АиФ).

Александр Архангельский, публицист, телеведущий, уверен - в том, что касается личной жизни писателей, нужно быть осторожным и давать те подробности, которые действительно сыграли в жизни классика какую-то роль.

- Интересно ставить писателя на технологический фон, это гораздо показательнее, чем какое-то грязное белье, - отметил он.

А музеям, сошлись во мнении спикеры, надо быть более открытыми, изобретательными и принимать во внимание изменившееся время.

- С креативными музеями и так все в порядке, а остальные дорастут, - подытожила Ядвига Юферова.