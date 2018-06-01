Беларусь до конца года поставит в Россию более 3,5 млн тонн молока

Поставки молока из Республики Беларусь в Россию в 2018 году планируется нарастить на 24 процента по сравнению с уровнем прошлого года.



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Прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства предусматривают поставки в Россию до конца 2018 года более 3,5 миллиона тонн молока из Республики Беларусь. О согласовании таких балансов сегодня проинформировал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

В этот объем также включены сухое обезжиренное молоко (55 тысяч тонн) и сухое цельное молоко (17 тысяч тонн).

Как заметил Алексей Богданов, после процедур согласования балансов спроса и предложения, в "продуктовый список" которых входят молоко, мясо и сахар, осталась процедура официального подписания документов. Она планируется в рамках ближайшей встречи министров сельского хозяйства России и Беларуси.