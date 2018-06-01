Беларусь стала почетным гостем книжного фестиваля "Красная площадь"

Республика Беларусь по доброй традиции стала почетным гостем книжного фестиваля "Красная площадь", который 31 мая в четвертый раз открылся у стен московского Кремля. Четыре дня, более 100 000 книжных новинок, более 450 встреч с писателями, лекций, мастер-классов, театральных постановок и концертов. Свое залуженное место на этом празднике книги заняли белорусские издательства.

На их стенде всегда много посетителей. А продавцы в национальных белорусских вышиванках, кажется, готовы бесконечно рассказывать о своих книгах.

- Мы привезли книги разных направлений: по искусству, краеведению, кулинарии, - рассказывает директор дома книги "Светоч" Елена Бондаренко. - Но 2018-й был объявлен в Белоруссии Годом малых городов, поэтому главный стенд мы отдали книгам, посвященным этой теме.

Спрашиваю, в чем секрет такой популярности белорусских издательств - за первые два дня работы книжного фестиваля они уже распродали две трети всех привезенных книг.

- Москвичей и гостей столицы очень интересует литература по истории Белоруссии, а еще всевозможные путеводители, начиная от культурно-исторических и кончая справочниками по экстремальному туризму. У нас есть даже книги, посвященные агроусадьбам, - объясняет Елена Бондаренко.

За четыре года издатели Беларуси уже хорошо изучили спрос и привозят именно то, что больше всего востребовано. Не удивительно, что в этот список попали и белорусские вышиванки, куколки и обереги - все то, что с любовью и теплотой делается вручную.

- Мы заметили, что к нам на стенд приходит много белорусов или тех, кто когда-то жил или служил в Белоруссии, - продолжает Бондаренко. - Эти люди приходят к нам из года в год, чтобы прикоснуться к чему-то родному.

Ностальгия - великая сила.

Но белорусская литература - это и десятки талантливейших писателей, которые прославили на весь мир русский и белорусский языки. На книжной ярмарке можно найти книги Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Василя Быкова, Владимира Короткевича.

- К нам специально приходят, чтобы купить книги на белорусском языке, - рассказывает Елена Бондаренко. - Подходят и просят: "Дайте что-нибудь на белорусском языке. Я изучаю язык, хочу потренироваться". Для них мы специально привезли книгу "По-белорусски? Пожалуйста! Па-беларуску? Калi ласка!".

Все представленные на стенде книги выпущены белорусскими издательствами. Правда, есть одно российское исключение - книга, посвященная Шагалу. Но ведь Марк Шагал был родом из Белоруссии...