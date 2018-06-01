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Canon "убила" последнюю пленочную фотокамеру

01.06.2018,  
14:03
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Компания Canon официально объявила об окончании продаж фотокамеры EOS-1v - последней зеркальной пленочной камеры в своей линейке. До того, как сделать это эпохальное заявление, японский производитель распродавал остатки. Выпуск аппарата был остановлен еще в 2010 году.

В то же время компания намерена обеспечивать сервисное обслуживание для всех проданных Canon EOS-1v до конца октября 2025 года. Однако в том случае, если нужных комплектующих не окажется в наличии, владельцу такой камеры откажут в ремонте.

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Стоит отметить, что в линейке конкурирующего производителя Nikon до сих пор присутствуют пленочные камеры - FM10 и F6. Кроме того, ряд производителей, такие как Kodak и Polaroid, выпускают так называемые "мгновенные" камеры, интерес к которым среди пользователей растет.

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