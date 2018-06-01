ЦБ отозвал лицензию у Бум-Банка

Банк России с 1 июня отозвал лицензию у Бум-Банка из Нальчика. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Банк использовал рискованную бизнес-модель, преимущественно ориентированную на кредитование физлиц, говорится в релизе. Это привело к формированию на его балансе большого объема активов сомнительного качества. Основу ресурсной базы банка составляли привлеченные от населения деньги, отмечают в ЦБ.

Регулятор также установил нарушение Бум-Банком "антиотмывочного" законодательства. Во втором полугодии 2017 года банк был активно вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, добавляют в ЦБ. До этого регулятор неоднократно применял к банку меры надзорного реагирования, в том числе один раз вводил ограничение на прием вкладов населения.

Бум-Банк занимал по величине активов 380 место в банковской системе. Он был участником системы страхования вкладов, вкладчики банка могут претендовать на возмещение до 1,4 миллиона рублей.