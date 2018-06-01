Цена нефти Urals выросла на треть

Средняя стоимость нефти российской марки Urals в январе-мае 2018 года составила 67,91 доллара за баррель. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года цена Urals увеличилась на 32,4 процента.

Это следует из данных Минфина. В январе-мае 2017 года средняя цена барреля Urals составляла 51,29 доллара, указывается в сообщении ведомства.

В мае 2018 года средняя стоимость барреля Urals сложилась на уровне 74,86 доллара, более чем в полтора раза выше майского уровня 2017 года (49,14 доллара), отмечают в Минфине.

В начале 2018 года мировые цены на нефть росли в основном на фоне балансировки спроса и предложения на мировом рынке, позднее одним из основных факторов стала геополитика. Так, баррель европейской марки Brent на минимуме в феврале стоил чуть выше 60 долларов, на максимуме в мае - превышал 80 долларов.