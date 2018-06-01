Чижов: Франция и Германия должны повлиять на Киев

Члены "нормандского формата" от ЕС - Франция и Германия - должны подвигнуть Украину к полноценному выполнению Минских соглашений. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. Об этом заявил в ходе своего выступления на заседании Лотарингского клуба - ведущего аналитического центра Бельгии.

"Россия и ЕС вместе могут многое сделать, чтобы стабилизировать ситуацию на востоке Украины. Париж и Берлин имеют значительное влияние на Киев, и они должны оказать давление на киевские власти для полного выполнения ими условий Минских договоренностей", - цитирует Чижова РИА Новости.

Постпред России обратил внимание на неисполнение Киевом рекомендаций ЕС в части экономических и политических реформ, а также на "вопиющие беззаконие, репрессии против диссидентов, и нарушения прав национальных меньшинств". При этом он выразил понимание, что "хоть ситуация на Украине и не удовлетворяет ожиданиям Брюсселя, однако, принимая во внимания все усилия и ресурсы, вложенные в эту страну, сейчас сделать любой шаг назад станет равнозначным признанию, что политика ЕС была неверна, тогда как Москва была права".

Также Владимир Чижов анонсировал встречу политических директоров России и ЕС в этом месяце в Москве. "В последние месяцы состоялись консультации Россия - ЕС по ряду важных вопросов, в том числе по вопросам борьбы с терроризмом и другим вопросам безопасности, ситуации на Южном Кавказе и в Центральной Азии, проблемам Ближнего Востока​​​. Вскоре состоятся консультации по Западным Балканам, Совету Европы, ОБСЕ, Азии и Латинской Америке. А через три недели Москва примет встречу политических директоров России и ЕС", - сказал российский дипломат.