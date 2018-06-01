Двое украинских диверсантов погибли в Донбассе

Двое украинских силовиков погибли, еще шестеро были ранены в ходе вылазки на территорию сил самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"Вчера вечером в районе 20:00 боевики из 503-го отдельного батальона морской пехоты… двумя группами по восемь человек выдвинулись из района Талаковка в направлении наших позиций в районе Коминтерново… Диверсанты были сразу же (обнаружены - ред.) при попытке обезвредить мины на своем пути, - рассказал представитель ведомства. - Силовикам было нанесено огневое поражение с применением незапрещенных средств. Противник бежал с поля боя, потеряв двоих убитыми и шестерых раненными".

Как отметили в оперативном командовании, участвовавших в вылазке лиц выдала громкая несвязная речь, что может говорить о том, что они находились в состоянии алкогольного опьянения.