Джекпот национальной лотереи Канады достиг рекордной суммы

Суммы джекпота лотереи Lotto Max достигла рекордных 110 миллионов канадских долларов (85 миллионов долларов США). Об этом рассказал Рэнди Вайерсберг, вице-президент компании OLG, которая проводит розыгрыш главной лотереи Канады.

"Из этой суммы 60 миллионов канадских долларов составят главный приз, 50 миллионов канадских долларов - специальные призы в размере одного миллиона канадских долларов каждый. Это крупнейший джекпот в истории лотереи", - приводит ТАСС слова Вайерсберга.

Запущенная в 2009 году лотерея Lotto Max является самой популярной в Канаде. Цена билета составляет 5 канадских долларов (около 4 американских долларов). Шанс на победу оценивается как 1 к 28,6 миллиона.

Розыгрыш состоится в ночь на субботу.