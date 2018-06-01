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01.06.2018 10:50
Рубрика: В мире

Бывший вице-премьер Киргизии бежал за границу через брод

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)

Первый вице-премьер Киргизии Аскарбек Шадиев, обвиненный в уголовном преступлении и отправленный в отставку, сбежал из страны через брод на границе с Таджикистаном. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики. Суд арестовал чиновника заочно.

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Известного в Киргизии политика считают одним из самых богатых людей в горной республике. Он располагал парламентским мандатом, а до середины апреля занимал пост первого вице-премьера в коалиционном правительстве. Правоохранительные органы Киргизии подозревают Шадиева в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, он причастен к выдаче крупной по меркам республики суммы (30 тысяч долларов) в виде премии заведующему отделом парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности, хотя средства должны были направить в секретариат межпарламентской ассамблеи СНГ.

Уголовное дело против бывшего чиновника возбудила Генпрокуратура. Но за день, как об этом стало известно общественности, Аскарбек Шадиев выехал на юг республики - в Баткенскую область, граничащую с Таджикистаном. Бывший вице-премьер объяснил срочный отъезд намерением посетить похороны родственника. Там, по данным спецслужб Киргизии, он нелегально пересек границу, воспользовавшись бродом. В Таджикистане вопросов к "перебежчику" не возникло, поскольку между соседствующими республиками действует безвизовый режим, а у Шадиева на руках был дипломатический паспорт. Затем уже из города Худжанта политик, воспользовавшись все тем же дипломатическим паспортом, вылетел в Нью-Йорк через Москву.

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"По данным близких родственников Аскарбека Шадиева, он выехал на лечение и должен был вернуться в течение одной-двух недель, - утверждают в Госкомитете нацбезопасности Киргизии. - Однако до сих пор он намеренно скрывается от следственных органов".

Первомайский районный суд Бишкека в отношении чиновника заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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