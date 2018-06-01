Электронный паспорт болельщика ЧМ станет пропуском на границе Беларуси

Подготовка к чемпионату мира по футболу постоянно вносит в обстановку ожидания спортивной фиесты свои приятные сюрпризы. Иностранцы, например, при въезде в Беларусь смогут предъявлять как оригинал, так и электронную форму российского паспорта болельщика на ЧМ-2018.

Об этом сегодня сообщил заместитель начальника управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Беларуси Александр Шпиленя, которого цитирует БЕЛТА.

Зарубежный гость чемпионата мира при пересечении белорусской границы должен иметь при себе паспорт, оригинал или электронную форму российского паспорта болельщика. При выезде из страны порядок будет аналогичным, пояснил Шпиленя.

В ГПК учли, что на определенные матчи поток болельщиков может увеличиваться. Кроме того, некоторые встречи будут проводиться в Калининграде, а это значит, что на них будут ехать не только из Европы, но и из России транзитом через Беларусь и Литву. Таким образом, белорусские пограничники предприняли меры по пропуску болельщиков без задержек, подчеркнул он.

Так, в крупных пунктах пропуска, где позволяет инфраструктура, для них будут действовать отдельные каналы. "Мы провели работу с пограничными службами сопредельных государств. Будем в режиме реального времени обмениваться с ними информацией о прибытии болельщиков. При необходимости в определенные дни будем усиливать смены", - сказал он.

Как уже сообщалось, безвизовый въезд иностранцев на территорию Беларуси будет осуществляться до 15 июля, а выезд - до 25-го числа того же месяца.