Энрике Иглесиас назвал себя наполовину русским

Испанский эстрадный певец Энрике Иглесиас считает себя наполовину русским. По крайней мере, такое заявление он сделал во время своего концерта в Москве в пятницу, 1 июня.

"На 25% я испанец, на 25% из Майами, на 50% я русский", - цитирует артиста RT.

Он пояснил, что на это соотношение повлияло его семейное положение - Иглесиас женат на популярной в прошлом российской теннисистке Анне Курниковой.

Отметим, что у четы знаменитостей в конце 2017 года родилась двойня. Анна и Энрике назвали мальчика Николасом, а девочку - Люси.

Российский концерт Иглесиаса состоялся в рамках мирового турне.