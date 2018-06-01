ЕС призвал все страны оспорить импортные пошлины США в ВТО

Евросоюз оспорил решение США ввести пошлины на металлы из стран сообщества в ВТО, а также предложил последовать своему примеру государствам, не входящим в ЕС. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

"Я призываю все страны, которые пострадали от пошлин США, принять меры в ВТО", - сказала политик.

Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила о введении пошлин на ряд американских товаров в качестве мер по противодействию экономической политике США.