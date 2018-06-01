В Перу нашли новые геоглифы

В Перу археологи при помощи беспилотных летательных аппаратов обнаружили свыше 25 ранее неизвестных геоглифов, созданных, предположительно, в эпоху культуры Паракаса более 2000 лет назад.

Как сообщает Reuters, изображения находятся на плато Пальпа в южной части Перу недалеко от знаменитых линий плато Наска. Большинство геоглифов, по мнению ученых, было создано культурой Паракаса - за сотни лет до того, как свои геоглифы создали представители более известной культуры Наска.

Если изображения на плато Наска видны только с воздуха, то на плато Пальпа они, как правило, создавались на склонах и поэтому видны с земли. Впрочем, новые геоглифы нашли при помощи беспилотных летательных аппаратов - на склонах холмов, показанных местными жителями.

В основном это антропоморфные изображения: косатки, танцующих женщины и обезьяны, змеи, кошки и мифических существ. Археологи уже нанесли их на карту.