Глава ФАС озвучил крайние меры стабилизации рынка топлива

Снижение ставок акцизов на бензин и дизель экономически обосновано. Однако этого мало для стабилизации рынка топлива в России: нужно максимально нарастить производство. В крайнем случае, чтобы остановить рост цен, нефтяникам придется ограничивать экспорт.

Такое мнение выразил журналистам руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. Он считает, что компании должны в добровольном порядке принимать меры, то есть они должны быть социально ответственными участниками рынка, передает "Интерфакс".

По его словам, текущее ценообразование, "которое злит людей", возникает при высоких ценах на нефть. "До парадокса доведу эту ситуацию: а если 200 долларов будет за баррель, это что, значит, надо весь бензин вывезти из нашей страны и оставить сухие бензоколонки? - задался вопросом Артемьев. - Прежде всего, нужно сформировать как можно больше предложения на рынке. Грубо говоря, нужно залить биржу бензинами, дизельным топливом, чтобы не было этого дефицита".

На прошлой неделе стало известно, что правительство для сдерживания роста цен на АЗС приняло решение снизить ставки акцизов за тонну бензина на три тысячи рублей и за тонну дизеля - на две тысячи рублей. Предполагалось, что это произойдет 1 июля, однако вчера участники совещания в кабмине уточнили, что ставки снижаются уже с 1 июня. Кроме того, 1 июля не произойдет плановое повышения акцизов на 700 рублей.

Игорь Артемьев заявил журналистам, что считает логичным оставить пониженные ставки до конца этого года, а далее все будет зависеть от внешней конъюнктуры. В Минфине ранее уточняли, что ставки будут низкими в течение полугода. Предпринятые меры позволят затормозить рост цен на АЗС и ослабить давление на бизнес нефтяников.