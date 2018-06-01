Глава ФАС озвучил крайние меры стабилизации рынка топлива

Новости

Немецкий суд отклонил жалобу экологов на "Северный поток-2" 18:01
Немецкая прокуратура настаивает на депортации Пучдемона 17:59
Филипп Киркоров возьмет шефство над реабилитационным центром Ижевска 17:58
Ив Каракатзанис вступил в должность президента АвтоВАЗа 17:51
Сбитому в Афганистане советскому летчику помогут вернуться на родину 17:46
Во Франции полиция взорвала подозрительный фургон 17:43
Проект малых ракетных кораблей с "Калибрами" будет модернизирован 17:40
США обсуждают с ФРГ размещение системы ПРО THAAD 17:34
На Украине для получения гражданства введут экзамен на знание языка 17:26
Под Калугой рецидивист получил 23 года за убийство двух женщин 17:21
В Воронежской области объявлено штормовое предупреждение о заморозках 17:17
Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби 17:15
Жалобы петербуржцев на детские лагеря предложили публиковать в Сети 17:09
В многоэтажке Петербурга взорвался газ, один человек пострадал 17:07
Российская авиакомпания начала выполнять рейсы в Гомель 16:56
Под Ульяновском ГИБДД оштрафовала пастуха, гнавшего коров по трассе 16:46
Зенитный ракетный полк Беларуси заступит на дежурство в конце лета 16:45
Рособрнадзор: ЕГЭ по математике прошел в штатном режиме 16:42
Бастрыкин взял расследование ЧП в Иркутске под особый контроль 16:31
Белорусские книги представлены на книжном фестивале "Красная площадь" 16:30
Под Ярославлем конь убил хозяина 16:23
Режиссер "Зеленого слоника" недвусмысленно намекнула на продолжение 16:20
Брянских детей назвали Вильгельм и Евника 16:18
Полиция ФРГ нашла сбежавших из зоопарка хищников с помощью дронов 16:15
СМИ: 22-летнюю актрису в Лондоне сбросили с 19 этажа 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
01.06.2018 17:13
Рубрика: Экономика

Глава ФАС озвучил крайние меры стабилизации рынка топлива

Текст: Александра Воздвиженская
Снижение ставок акцизов на бензин и дизель экономически обосновано. Однако этого мало для стабилизации рынка топлива в России: нужно максимально нарастить производство. В крайнем случае, чтобы остановить рост цен, нефтяникам придется ограничивать экспорт.

Такое мнение выразил журналистам руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. Он считает, что компании должны в добровольном порядке принимать меры, то есть они должны быть социально ответственными участниками рынка, передает "Интерфакс".

Фото: depositphotos.com
Камчатский депутат пересел на коня из-за цен на бензин

По его словам, текущее ценообразование, "которое злит людей", возникает при высоких ценах на нефть. "До парадокса доведу эту ситуацию: а если 200 долларов будет за баррель, это что, значит, надо весь бензин вывезти из нашей страны и оставить сухие бензоколонки? - задался вопросом Артемьев. - Прежде всего, нужно сформировать как можно больше предложения на рынке. Грубо говоря, нужно залить биржу бензинами, дизельным топливом, чтобы не было этого дефицита".

На прошлой неделе стало известно, что правительство для сдерживания роста цен на АЗС приняло решение снизить ставки акцизов за тонну бензина на три тысячи рублей и за тонну дизеля - на две тысячи рублей. Предполагалось, что это произойдет 1 июля, однако вчера участники совещания в кабмине уточнили, что ставки снижаются уже с 1 июня. Кроме того, 1 июля не произойдет плановое повышения акцизов на 700 рублей.

Игорь Артемьев заявил журналистам, что считает логичным оставить пониженные ставки до конца этого года, а далее все будет зависеть от внешней конъюнктуры. В Минфине ранее уточняли, что ставки будут низкими в течение полугода. Предпринятые меры позволят затормозить рост цен на АЗС и ослабить давление на бизнес нефтяников.

Главное сегодня

В МВД опровергли данные о недействительности 1,5 млн паспортов
Украинский суд оставил Вышинского под арестом
Москва готова содействовать возвращению Юлии Скрипаль на родину
В России запретят продавать недостроенное жилье
Новый дорожный знак вводят в России с 1 июня