Глава МИД Мексики рассказал госсекретарю США об ответе на пошлины

Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео об ответных шагах своей страны на введение пошлин на сталь и алюминий.

Мексиканский министр выразил свое несогласие с пошлинами на сталь и алюминий, передает РИА Новости. Страна вводит ответные пошлины на изделия из стали, лампы, свиные ноги и лопатки, колбасы и пищевые продукты, яблоки, виноград, чернику, различные сыры.

Министерство финансов Канады также опубликовало список американских товаров, на которые с первого июля будут значительно повышены пошлины в связи с решением Вашингтона увеличить тарифы на импорт стали и алюминия. В частности, металлопродукцию.

Вашингтон вводит пошлины на импорт стали (в размере 25 процентов) и алюминия (10 процентов) из Европы, Канады, Мексики и других стран.