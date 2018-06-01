Кандидат от демократов сравнил Трампа с бен Ладеном

Президент США Дональд Трамп несет такую же угрозу американской демократии, как и бывший лидер "Аль-Каиды" (запрещенной в РФ террористической организации) Усама бен Ладен. Об этом в предвыборном ролике заявил кандидат от Демократической партии на выборах в Конгресс Дэн Хелмер.

"После теракта 9/11 крупнейшая угроза американской демократии живет в Белом доме. Никто, даже президент, не может быть выше закона", - цитирует РИА Новости слова американского политика.

Хелмер баллотируется на пост делегата в Конгресс от 10-го избирательного округа в штате Вирджиния. Выборы состоятся 12 июня.