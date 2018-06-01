Касаткина вышла в 1/8 финала "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга она в трех сетах обыграла гречанку Марию Саккари - 6:1, 1:6, 6:3.

Первую партию Даша провела образцово, отдав сопернице лишь один гейм на своей подаче. Но второй сет оказался зеркальным отражением первого: точно так же Касаткиной удался брейк - она сравняла счет после проигранной первой подачи. Однако затем россиянка стала неожиданно много ошибаться и отдала Саккари пять геймов подряд.

Но в заключительном сете Касаткина сумела исправить тяжелое положение, в которое сама же себя загнала. Взяв брейк в первом гейме, она не скрывала своих эмоций. Она сумела выиграть и свою подачу, но затем проиграла два гейма. Впрочем, она все же смогла собраться и довела игру до победы.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. За это время Касаткина один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала 16 виннерсов. На счету ее соперницы также один эйс, три двойных и 23 активно выигранных мяча. В следующем раунде Дарья сыграет с победительницей матча между француженкой Полин Пармантье и датчанкой Каролин Возняцки.