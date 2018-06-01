Китай снизит импортные пошлины почти на 1,5 тысячи товаров

Китай с первого июля снизит ввозные пошлины на 1,4 тысячи товаров народного потребления. Об этом говорится в документе, опубликованном госсоветом Китая.

Снижение произойдет в рамках режима наибольшего благоприятствования в торговле по стандартам ВТО, оно облегчит доступ импорта на китайский рынок, сообщает РИА Новости. Средняя ставка тарифов на одежду, обувь, кухонную утварь, спорттовары упадет с 15,9 до 7,1 процента, на стиральные машины и холодильники - с 20,5 до восьми процентов, на бытовую химию и косметику - с 8,4 до 2,9 процента.

В конце мая США анонсировали введение 25-процентных пошлин на ряд китайских товаров, поставляемых на американский рынок. До этого стороны вели переговоры о недопущении торговой войны между двумя странами, в частности, Китай обязался снизить пошлины на некоторые товары.