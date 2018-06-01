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01.06.2018 00:14
Рубрика: Экономика

Заемщики теперь могут требовать снижения процентов

Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Федеральный выпуск №7581 (118)
В российском законодательстве с 1 июня появляется понятие "ростовщические проценты". Это те, которые превышают средний уровень более чем в два раза. И клиенты банков получили право требовать снижения процентов по таким кредитам.

"При возникновении спора по договору займа, проценты по которому завышены и признаны "ростовщическими", суд вправе снизить их до среднерыночной ставки", - поясняет Грант Казарян, адвокат, управляющий партнер LISTA GROUP.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Также поправки в Гражданский кодекс упрощают отказ от кредита, причем любой из сторон договора. Так, у заемщика появилось право отказаться от получения займа полностью или частично, уведомив об этом финансовую организацию в соответствии с условиями договора. Или в любой момент до получения займа, если в договоре таких условий нет. И банку теперь придется платить двойную плату за несвоевременное зачисление средств клиента на счет или необоснованное их списание. Финансовая организация должна заплатить проценты по банковскому счету и проценты за пользование чужими денежными средствами, раньше оплачивалась лишь последняя сумма.

Но не стоит думать, что закон стоит на страже только клиентов банка. У них с 1 июня появляются и новые обязанности. "Если раньше должник, узнав, что его долг продан третьему лицу, в любой момент мог оспорить его в суде, то сейчас он вправе будет это сделать, если письменно уведомит нового и старого кредитора", - говорит старший юрист CAF Group Роман Лоскутов. В противном случае должник лишается права оспаривать продажу долга. Введение этой нормы упрощает кредиторам передачу долгов коллекторам.

Также банк может отказаться выдавать заемщику средства полностью или частично, если станет известно о каких-либо обстоятельствах, свидетельствующих, что клиент не сможет вернуть кредит в срок, прописанный в договоре. Все это тоже предусмотрено поправками в Гражданский кодекс.

Жилье

Дольщики под охраной

Еще одна новация: теперь можно использовать эскроу-сделки при покупке жилья. Договор условного депонирования (эскроу) - это новый тип сделки. "Его суть в том, что одна сторона передает имущество на хранение эскроу-агенту на срок не более 5 лет для передачи другому лицу", - поясняет Роман Лоскутов, старший юрист CAF Group.

Изменения подготавливают рынок к новым правилам покупки квартир в новостройках. Увеличение срока до пяти лет, на который могут заключаться эскроу-сделки, позволяет применять их с самого начала строительства и до введения дома в эксплуатацию. В сделке с использованием счета эскроу покупатель передает деньги не застройщику, а банку, который хранит их у себя и передает строительной организации оплату только после ввода дома в эксплуатацию и выдачи дольщику ключей.

Новый механизм финансирования строящегося жилья должен решить проблему обманутых дольщиков в стране. Ведь деньги останутся в банке, что будет стимулировать застройщика завершить работу, чтобы получить их.

Фото: Depositphotos.com
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Сейчас в банках есть эскроу-счета, которые подразумевают более короткий срок использования. "Этот счет используют при сделках купли-продажи объектов недвижимости, и не только, права собственности на которые наступают у покупателя не при передаче денег, а при их госрегистрации", - отмечает Роман Лоскутов. В таких случаях есть риск, что сделка сорвется из-за отказа регистрации права собственности, а вернуть деньги будет невозможно. Поэтому они остаются на счете эскроу до получения всех регистрационных документов.

С 1 июня такие счета станут безопаснее, так как изменения в Гражданский кодекс РФ накладывают запрет на приостановление операций по эскроу-счету, а также арест или списание находящихся на нем средств по обязательствам покупателя или продавца перед третьими лицами. Дело в том, что в случае приостановления операций или ареста средств пострадают оба участника сделки, в то время как обеспечительные меры направлены только на кого-то одного из них.

Счета эскроу являются универсальным инструментом и могут быть использованы не только при сделках с недвижимостью, но и в любых сделках, требующих обеспечения исполнения обязательств по оплате, отмечают эксперты. Они вполне могут заменить банковские ячейки, которые сейчас распространены в сделках покупки вторичного жилья.

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