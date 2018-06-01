КНДР предложила Югу совместно отпраздновать годовщину первого саммита

Представители КНДР предложили чиновникам из Южной Кореи организовать совместные мероприятия в честь годовщины первой в истории двух государств встречи на высшем уровне, прошедшей в 2000 году. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на представителя южнокорейского министерства объединения.

"Обе стороны обменялись мнениями по поводу программы переговоров в каждой отрасли, проведения совместных мероприятий в ознаменование первого межкорейского саммита 2000 года и открытия пункта связи (в городе Кэсон - ред.). Обе стороны договорились рассмотреть предложения друг друга и встретиться снова. В позициях сторон, похоже, нет больших различий", - отметил чиновник, комментируя ход переговоров между делегациями КНДР и Южной Кореи в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне.

13 июня 2000 года КНДР посетил президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун. В ходе исторического визита была подписана Совместная декларация Севера и Юга. Стороны выразили намерение развивать двусторонние отношения в различных сферах и всячески способствовать решению вопроса национального объединения.