Ко Дню защиты детей Минобороны России запустило уникальный проект

На сайте министерства обороны России опубликованы уникальные архивные данные о создании в нашей стране суворовских и нахимовских военных училищ.

Специальный мультимедийный раздел, рассказывающий о первых детских профессиональных учебных заведениях, ведомство запустило именно сейчас не случайно. Первое июня - Международный день защиты детей.

Посетители сайта смогут ознакомиться с малоизвестными деталями и интересными фактами недавнего прошлого. Речь идет об уникальных исторических документах - приказах и директивах, отчетах и телеграммах того времени.

Сотрудники центрального архива Минобороны РФ проделали большую работу. Найти информацию, которая ранее нигде не публиковалась, можно на сайте ведомства. В левом верхнем углу есть баннер, озаглавленный "Событие недели". Вот на него и стоит кликать мышкой.