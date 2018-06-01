Косачев: Делегация РФ пока не возвращается в ПАСЕ, но лед тронулся

В хорватском Загребе 1 июня состоялось очередное заседание Специального комитета Бюро ПАСЕ по вопросу о роли и миссии Ассамблеи. Мне было поручено представлять Федеральное Собрание России.

В Загребе - потому что Хорватия на ближайшие шесть месяцев приняла на себя функции председателя Совета Европы и именно ей предстоит "разруливать" продолжающийся кризис в ПАСЕ. Кризис, связанный не столько с отсутствием там российской делегации, сколько с обнажившимися при этом политическими и юридическими проблемами для Совета Европы в целом.

Очередное - потому что это заседание Комиссии было уже четвертым с момента создания в январе текущего года и потому что первоначально возникший разброс мнений, граничащий с хаосом, можно разгребать только кропотливой и регулярной работой.

Главное в этом разбросе - а допустимо ли в принципе применять санкции против парламентариев, а если да - то на основании каких критериев и каких процедур? В нынешнем уставе ПАСЕ на этот счет сказано крайне немного и весьма расплывчато. Чем и не преминули воспользоваться наши записные недоброжелатели, раз за разом создающие в ПАСЕ видимость антироссийского большинства, представляя собой на самом деле меньшинство.

На сегодняшнем заседании как раз большинство было за реформу правил процедуры вплоть до полной отмены самой возможности ограничения прав национальных делегаций в ПАСЕ. Против ожидаемо работали только трое - украинец, литовец и британец. Консенсуса явно не получилось, но так задача и не ставилась - хорошо, что хотя бы обсуждение пошло.

Не раскрывая прочих деталей (заседание было закрытым), скажу, что испытываю осторожный оптимизм в отношении возвращения в ПАСЕ духа здравого смысла. Мы еще совершенно точно не в конечной точке, и речь о возвращении российской делегации пока не идет. Но лед тронулся. И далее присяжные заседатели договорились о следующем: на предстоящей в конце июня сессии ПАСЕ будет подготовлен завершающий доклад Комиссии, его передадут в два профильных Комитета (по политическим вопросам и по правилам процедуры) с тем, чтобы выйти на обсуждение конкретных поправок собственно на Ассамблее либо в октябре этого, либо в январе будущего года.

Исход этой работы пока не очевиден. Но очевидно другое: неучастие российской делегации в деятельности ПАСЕ - это проблема не России, а Ассамблеи. И Совета Европы в целом, впервые в своей истории столкнувшегося с проблемами легитимности своих уставных органов. Если ничего не изменится к январю, когда наступит срок запроса полномочий для национальных делегаций, включая российскую, на следующий год, беды не будет. Время в любом случае работает на здоровые силы в организации, как бы ни старались отрапортовать обратное коллеги Киеву, Лондону или Вильнюсу.