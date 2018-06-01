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Рубрика: Власть

Косачев: Делегация РФ пока не возвращается в ПАСЕ, но лед тронулся

Текст: Константин Косачев (председатель международного комитета Совета Федерации)
В хорватском Загребе 1 июня состоялось очередное заседание Специального комитета Бюро ПАСЕ по вопросу о роли и миссии Ассамблеи. Мне было поручено представлять Федеральное Собрание России.

В Загребе - потому что Хорватия на ближайшие шесть месяцев приняла на себя функции председателя Совета Европы и именно ей предстоит "разруливать" продолжающийся кризис в ПАСЕ. Кризис, связанный не столько с отсутствием там российской делегации, сколько с обнажившимися при этом политическими и юридическими проблемами для Совета Европы в целом.

Очередное - потому что это заседание Комиссии было уже четвертым с момента создания в январе текущего года и потому что первоначально возникший разброс мнений, граничащий с хаосом, можно разгребать только кропотливой и регулярной работой.

Главное в этом разбросе - а допустимо ли в принципе применять санкции против парламентариев, а если да - то на основании каких критериев и каких процедур? В нынешнем уставе ПАСЕ на этот счет сказано крайне немного и весьма расплывчато. Чем и не преминули воспользоваться наши записные недоброжелатели, раз за разом создающие в ПАСЕ видимость антироссийского большинства, представляя собой на самом деле меньшинство.

Фото: Виталий Ахмеров/РГ
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На сегодняшнем заседании как раз большинство было за реформу правил процедуры вплоть до полной отмены самой возможности ограничения прав национальных делегаций в ПАСЕ. Против ожидаемо работали только трое - украинец, литовец и британец. Консенсуса явно не получилось, но так задача и не ставилась - хорошо, что хотя бы обсуждение пошло.

Не раскрывая прочих деталей (заседание было закрытым), скажу, что испытываю осторожный оптимизм в отношении возвращения в ПАСЕ духа здравого смысла. Мы еще совершенно точно не в конечной точке, и речь о возвращении российской делегации пока не идет. Но лед тронулся. И далее присяжные заседатели договорились о следующем: на предстоящей в конце июня сессии ПАСЕ будет подготовлен завершающий доклад Комиссии, его передадут в два профильных Комитета (по политическим вопросам и по правилам процедуры) с тем, чтобы выйти на обсуждение конкретных поправок собственно на Ассамблее либо в октябре этого, либо в январе будущего года.

Исход этой работы пока не очевиден. Но очевидно другое: неучастие российской делегации в деятельности ПАСЕ - это проблема не России, а Ассамблеи. И Совета Европы в целом, впервые в своей истории столкнувшегося с проблемами легитимности своих уставных органов. Если ничего не изменится к январю, когда наступит срок запроса полномочий для национальных делегаций, включая российскую, на следующий год, беды не будет. Время в любом случае работает на здоровые силы в организации, как бы ни старались отрапортовать обратное коллеги Киеву, Лондону или Вильнюсу.

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