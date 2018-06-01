Во время "Прямой линии" президент Владимир Путин может пообщаться с губернаторами и правительственными чиновниками в режиме онлайн. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Частично могу это подтвердить", - сказал он, комментируя публикацию СМИ о том, что во время Прямой линии глава государства будет разговаривать с губернаторами и членами правительства по конференц-связи.

"Действительно, с другой стороны у президента всегда есть возможность поддерживать связь с членами правительства и руководителями регионов, - продолжил представитель Кремля. - Такая возможность будет у него и на этот раз".