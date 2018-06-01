Постановление правительства Ленинградской области от 1 июня 2018 года № 177 "Об установлении особого противопожарного режима на территории Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", областным законом от 25 декабря 2006 года № 169-ОЗ "О пожарной безопасности Ленинградской области" постановлением Правительства Ленинградской области от 6 июля 2007 года № 169 "Об утверждении Положения о порядке установления особого противопожарного режима на территории Ленинградской области или ее части", в связи с повышением пожарной опасности на территории Ленинградской области Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Установить особый противопожарный режим на территории Ленинградской области начиная со дня официального опубликования настоящего постановления до принятия соответствующего постановления Правительства Ленинградской области о его отмене.

2. На период действия особого противопожарного режима:

2.1. Установить запрет на посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств на территории Ленинградской области при установлении IV и V класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, государственных заданий в целях проведения определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах уполномоченными лицами и иных случаев, предусмотренных служебными заданиями, связанными с проездом по автомобильным дорогам общего пользования и проездом в оздоровительные учреждения, с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

2.2. Установить запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.

2.3. Установить запрет на использование сооружений для приготовления блюд на открытом огне и углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Ленинградской области:

3.1. Организовать информирование населения об установлении на территории Ленинградской области особого противопожарного режима и связанных с этим ограничениях.

3.2. Организовать дежурство добровольных пожарных при пожарных депо, расположенных в населенных пунктах.

3.3. Принять меры по ограничению входа и въезда в леса, расположенные на территории Ленинградской области, граждан, кроме лиц, осуществляющих работы по предупреждению и тушению природных пожаров, на период действия особого противопожарного режима.

3.4. Организовать патрулирование населенных пунктов и других объектов, подверженных угрозе лесных пожаров, силами межведомственных совместных патрульных групп и членов добровольных пожарных дружин, а также принятие мер по профилактике и тушению пожаров.

3.5. Организовать подготовку имеющейся водовозной, поливочной и землеройной техники для возможного использования в целях пожаротушения.

3.6. Принять меры по установлению в сельских населенных пунктах у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой.

3.7. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах, дачных поселках, на предприятиях и садовых участках осуществить временную приостановку проведения пожароопасных работ на определенных участках, топки печей, кухонных очагов, котельных установок, работающих на твердом топливе, запретить разведение костров, применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых территориях, запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

3.8. Для исключения возможности переброса огня при лесных пожарах, а также при пожарах на землях сельскохозяйственного назначения на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и в непосредственной близости от них, завершить оборудование и профилактику защитных минерализованных полос.

4. Комитету государственного экологического надзора Ленинградской области и Ленинградскому областному государственному казенному учреждению "Государственная экологическая инспекция Ленинградской области" при осуществлении федерального государственного пожарного надзора в лесах:

4.1. Проводить в установленном порядке проверки соблюдения правил пожарной безопасности в лесах лицами, использующими леса.

4.2. Привлекать в установленном порядке нарушителей настоящего постановления к административной ответственности, предусмотренной статьей 5.3 областного закона от 2 июля 2003 года № 47-оз "Об административных правонарушениях".

5. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Ленинградской области совместно с Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области усилить контроль за соблюдением первичных и дополнительных мер пожарной безопасности в населенных пунктах на период особого противопожарного режима, обеспечить привлечение правонарушителей в установленном законом порядке к административной ответственности.

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области принять необходимые меры по соблюдению запрета на посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств на территории Ленинградской области.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по безопасности.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко

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