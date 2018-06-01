Летчик-испытатель рассказал о секретах Су-57

Большинство "ноу-хау" истребителя пятого поколения Су-57, отличающих его от предшественников, не раскрываются по соображениям секретности.

Об этом РИА Новости рассказал заслуженный летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев. Так он прокомментировал недавние публикации в западных СМИ, смысл которых сводился к тому, что Су-57 по примененным технологиям и своему оснащению якобы недалеко ушел от истребителя Су-35, относящегося к поколению 4++.

В качестве примера Толбоев привел тот факт, что Су-57 - первый в мире боевой самолет, который может летать на крейсерских сверхзвуковых скоростях (1600 километров в час) в бесфорсажном режиме. Это позволяет существенно экономить топливо, а как следствие увеличивает дальность полета истребителя.

По словам летчика-испытателя, широкой общественности демонстрируются лишь немногие "изюминки" боевого самолета, все остальное является тайной, в которую посвящены только профессионалы и руководство страны.

- Не дилетантам из СМИ судить о перспективах этой машины, - заключил Толбоев.