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01.06.2018,  
09:20
Текст: Алексей Иванов

Летчик-испытатель рассказал о секретах Су-57

Большинство "ноу-хау" истребителя пятого поколения Су-57, отличающих его от предшественников, не раскрываются по соображениям секретности.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Новые боеприпасы значительно расширят боевой потенциал Су-57

Об этом РИА Новости рассказал заслуженный летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев. Так он прокомментировал недавние публикации в западных СМИ, смысл которых сводился к тому, что Су-57 по примененным технологиям и своему оснащению якобы недалеко ушел от истребителя Су-35, относящегося к поколению 4++.

В качестве примера Толбоев привел тот факт, что Су-57 - первый в мире боевой самолет, который может летать на крейсерских сверхзвуковых скоростях (1600 километров в час) в бесфорсажном режиме. Это позволяет существенно экономить топливо, а как следствие увеличивает дальность полета истребителя.

По словам летчика-испытателя, широкой общественности демонстрируются лишь немногие "изюминки" боевого самолета, все остальное является тайной, в которую посвящены только профессионалы и руководство страны.

- Не дилетантам из СМИ судить о перспективах этой машины, - заключил Толбоев.

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