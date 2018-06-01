Лукашенко не исключил кадровую реформу в армии

Кадровую военную реформу не исключает в национальных войсках белорусский руководитель и уже поручил изучить возможность перераспределения личного состава между армией и пограничной службой. Об этом он заявил при посещении погранзаставы "Дивин" в Кобринском районе, передает пресс-служба главы государства.

Говоря об оптимизации в Беларуси численности военных структур, Александр Лукашенко предложил иной подход для органов погранслужбы. "Может быть, нам не надо стремиться уж слишком сокращать (численность, - прим. Ред.) погранвойск. Все-таки они постоянно в боевой готовности. И обучение - дай бог. И людям они дают больше навыков, для тех же мотострелков".

Президент допускает незначительное сокращение отдельных армейских структур на две-три тысячи, сохранив численность защитников рубежей страны без изменений. "Пусть они будут на каждой заставе по 5-10 человек", - уточнил свою позицию глава государства. По его словам, главная цель заключается в более эффективной подготовке военнослужащих. Кроме того, есть и другие плюсы. "Здесь на заставе они живут, как дома. Нет дедовщины, неуставных отношений", - отметил он. "Мы же сегодня не воюем - мы готовим людей, обучаем. Это очень большая работа, которую мы должны провести по перераспределению вместе с армией личного состава органов погранслужбы", - подчеркнул Лукашенко.

К этому вопросу и своему поручению изучить возможность соответствующих преобразований в армии он возвращался несколько раз во время посещения погранзаставы, в частности при осмотре используемой техники и вооружения, где ему показали недавно поступивший легкобронированный автомобиль.

Пограничная застава "Дивин" представляет собой современный высокотехнологичный комплекс, включающий в себя систему жизнеобеспечения, новейшие образцы технических средств охраны границы, автомобильной техники. Погранзастава охраняет участок госграницы протяженностью более 30 км.

Обсуждая с пограничниками элементы современных методов несения службы, Лукашенко предложил определиться и с форматом присутствия пограничников на белорусско-российской границе. Президенту доложили об обстановке на государственной границе, принимаемых мерах по ее охране, использованию сил и средств для выполнения поставленных задач. Отдельно глава государства коснулся ситуации на восточном направлении.

Как пояснили БЕЛТА представители Госпогранкомитета, постоянно дислоцирующихся подразделений органов погранслужбы на данном направлении нет. Однако при поступлении информации о противоправной деятельности наряды могут выдвигаться на местность, в том числе во взаимодействии с органами внутренних дел и территориальных подразделений КГБ. С российской стороны присутствуют штатные подразделения пограничной службы ФСБ, которые фактически несут охрану госграницы.

Лукашенко обратил внимание на то, чтобы в действиях белорусских служб не было формализма. "Если решили таким компонентом контролировать это направление, значит, он должен как минимум пользу приносить. Но лучше, чтобы он был эффективен", - подчеркнул президент.

"Мы должны четко договориться об отношениях между пограничниками" Союзного государства, - сказал он, коснувшись вопроса охраны российско-белорусской границы. Его принципиальный подход, судя по цитатам агентства, сводится к тому, что " границы - это пережиток прошлого, они мало пользы дают для общения людей, тем более между русскими и белорусами".

Лукашенко сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться во время предстоящего в июне Высшего госсовета Союзного государства. "Мы сейчас в процессе определения совместного поведения на белорусско-российской границе. И торопиться здесь на надо. Но то, что происходит, мы должны видеть", - резюмировал глава Беларуси.